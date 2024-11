Stienburg dostal za zákrok na Černáka dvojzápasový dištanc

New York 1. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Matt Stienburg z Colorada dostal za zákrok na slovenského obrancu Erika Černáka v stredajšom zápase NHL s Tampou Bay dvojzápasový dištanc. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť profiligy označilo jeho počínanie za zbytočné a nebezpečné.



Stienburg zranil Černáka v zápase na ľade Colorada, v ktorom Tampa zvíťazila 5:2. Slovenský obranca posunul v 38. minúte puk z obranného pásma a následne ho pri mantineli nešetrne atakoval domáci útočník. Ten pri zákroku vyskočil a plnou silou narazil Černáka o plexisklo. Stienburg pritom ramenom zasiahol hlavu súpera. Rozhodcovia to vyhodnotili ako napadnutie a udelili 24-ročnému nováčikovi trest na 5 minút plus do konca zápasu. Slovenský zadák už potom do hry nezasiahol.



Po verdikte disciplinárky bude Stienburg chýbať Coloradu vo víkendovom zápase na ľade Nashvillu a potom aj v noci na stredu v domácom súboji so Seattlom. V NHL debutoval 24-ročný útočník v polovici októbra, v ôsmich stretnutiach zatiaľ nebodoval a na konte má 22 trestných minút.