Stíhacie preteky v Oberhofe vyhral Fillon Maillet

Svetový pohár v nemeckom Oberhofe - stíhacie preteky (12,5 km):

muži:

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 36:48,3 min. (2 trestné okruhy),

2. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +9,9 Sek (1),

3. Tarjei Bö (Nór.) +15,6 (3),

4. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +15,7 (4),

5. Alexander Loginov (Rus.) +18,5 (4),

6. Roman Rees (Nem.) +44,9 (3),

7. Fabien Claude (Fr.) +51,8 (2),

8. Erik Lesser (Nem.) +55,1 (3),

9. Florent Claude (Belg.) +1:11,3 min (2),

10. Anton Babikov (Rus.) +1:19,1 (4),...

54. Michal ŠIMA +6:45,2 min (6),

56. Šimon Bartko (obaja SR) +7:27,6 (9)



celkové poradie (po 10 z 22 pretekov):

1. Fillon Maillet 461 b.,

2. Emilien Jacquelin (Fr.) 449,

3. Samuelsson 425,

4. T. Bö 404,

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) 379,

6. Lägreid 344



poradie SP v stíhacích pretekoch (po 4 z 6 pretekov):

1. Fillon Maillet 205,

2. Samuelsson 186,

3. Jacquelin 158

Oberhof 9. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet zvíťazil v nedeľných stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe si pripísal na strelnici dve chyby a v cieli mal náskok 9,9 sekundy pred Švédom Sebastianom Samuelssonom, ktorý minul raz. Tretí skončil Nór Tarjei Bö s tromi chybami a mankom 15,6.Z dvojice Slovákov skončil vyššie Michal Šima, ktorému patrila rovnako ako v piatkovom šprinte 54. priečka so šiestimi chybami. Šimon Bartko sa posunul z 59. miesta na štarte na 56., keď na strelnici minul deväť terčov.Fillon Maillet v priebehu pretekov klesol až na 18. pozíciu, no napokon sa prepracoval na najvyšší stupeň, čo sa mu v stíhacích pretekoch podarilo tretíkrát v sérii. Získal navyše opäť aj žltý dres pre vedúceho muža celkového poradia. Vzal si ho od krajana Emiliena Jacquelina, ktorý za vytrvalého sneženia prišiel do cieľa až na 17. priečke.tešil sa Fillon Maillet podľa biathlonworld.com.