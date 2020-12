Stíhačku v Hochfilzene vyhrala Eckhoffová, I. Fialková posledná

Hochfilzen 19. decembra (TASR) - Sobotňajšie stíhacie preteky 4. kola Svetového pohára biatlonistiek v rakúskom Hochfilzene sa skončili suverénnym triumfom Tiril Eckhoffovej. Tridsaťročná nórska reprezentantka potvrdila prvé miesto z piatkového šprintu a v ideálnom počasí vyhrala systémom štart-cieľ. Dosiahla tak pätnáste individuálne prvenstvo v SP v kariére.



Druhá skončila Švédka Hanna Öbergová (+22,5 s), na tretej priečke finišovala jej sestra Elvira (+27,6 s). Jediná Slovenka na štarte Ivona Fialková prišla do cieľa na poslednom 58. mieste (+6:32,7 min.), absolvovať musela až deväť trestných okruhov. Do pretekov išla so stratou 1:46 minúty ako 45., ale zlyhala na strelnici a nemohla tak pomýšľať na zisk prvých slovenských bodov do poradia SP.



Eckhoffová vybehla na trať ako líderka s osemsekundovým náskokom pred prenasledovateľkami a po prvej čistej streľbe ho zvýšila. Urobila tak aj na druhej streľbe, hoci na nej zaznamenala jednu chybu. Na prvej stojke bola tiež bezchybná, a keď neminula ani na druhej stojke, o jej triumfe nebolo pochýb. Mala aj skvelý beh. Hanna Öbergová urobila rovnako ako jej sestra na strelnici dve chyby.