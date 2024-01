Stíhačku na 20 km vyhrala Niskanenová, na čele TdS zostala Digginsová

5. etapa Tour de Ski - stíhačka na 20 km klasicky:



1. Kerttu Niskanenová (Fín.) 1:12:00,7 h, 2. Rosie Brennanová +0,8 s, 3. Jessica Digginsová (obe USA) +8,7, 4. Jonna Sundlingová +13,2, 5. Frida Karlssonová (obe Švéd.) +13,6, 6. Heidi Wengová +13,9, 7. Margrethe Berganeová +14,4, 8. Kristin Fosnaesová (všetky Nór.) +15,1, 9. Katharina Hennigová (Nem.) +15,2, 10. Kateřina Janatová (ČR) +16,6



poradie TdS (5 zo 7): 1. Digginsová 2:40:25 h, 2. Niskanenová +44 s, 3. Sundlingová +52



celkové poradie SP (14 z 33): 1. Digginsová 1037 b, 2. Brennanová 853, 3. Emma Ribomová 850, 4. Linn Svahnová (obe Švéd.) 804, 5. Victoria Carlová (Nem.) 744, 6. Ebba Anderssonová (Švéd.) 680

Davos 4. januára (TASR) - Fínska bežkyňa na lyžiach Kerttu Niskanenová triumfovala v piatej etape Tour de Ski vo švajčiarskom Davose. Vo štvrtkovej stíhačke na 20 km klasickým spôsobom zvíťazila časom 1:12:00,7 hodiny a pripísala si siedme prvenstvo vo Svetovom pohári. Na čele celkového poradia TdS sa udržala Američanka Jessie Digginsová, ktorá finišovala na treťom mieste.V Davose panovali náročné podmienky, od rána husto snežilo a prehánky neustali ani počas pretekov. Teplota bola okolo nuly a tak sa pretekárkam lepil sneh na lyže. Ako prvá vyštartovala víťazka oboch šprintov Tour de Ski a druhá v celkovom poradí Linn Svahnová. Švédka mala na štarte náskok 15 sekúnd na Digginsovú a svoju krajanku Maju Dahlqvistovú. V ťažkom teréne v úvode diktovali tempo tri Švédky, ku Svahnovej a Dahlqvistovej sa pridala Johanna Hagströmová. Digginsová spadla, ale rýchlo sa vrátila na lyže. Trojica Švédok po chvíli zastavila a počkala na ostatné pretekárky. Pelotón sa tak spojil a situácia sa dlho nemenila. Viedla Američanka Rosie Brennanová, no do 15 s za ňou išlo v podstate celé 40-členné štartové pole. Potom sa dopredu vrátili Švédky s Nórkou Astrid Slindovou, v popredí sa držali aj Heidi Wengová, Nemka Katharina Henningová či Niskanenová.Do záverečného kola prišiel pelotón poriadne natiahnutý, necelých 6 km pred cieľom to vyskúšala Slindová, ale únik jej nevyšiel. O víťazke sa tak rozhodovalo až v záverečnom stúpaní a následnom dojazde na štadión. Do kopca vyštartovali ako prvé Wengová pred Slindovou, no čoskoro sa na čelo dostali Brennanová, Niskanenová a Margrethe Berganeová, do boja sa vrátila aj Digginsová. V šprintérskom finiši nakoniec triumfovala skúsená Fínka Niskanenová tesne pred Brennanovou, tretia Diggisnová stratila osem sekúnd a udržala sa na čele celkového poradia TdS i Svetového pohára.povedala pre Eurosport Niskanenová, ktorá si pripísala druhý triumf na tohtoročnom TdS.Tridsaťpäťročná Fínka sa posunula na druhé miesto celkového poradia Tour de Ski. Pred víkendovými záverečnými dvoma etapami vo Val di Fiemme stráca na Digginsovú 44 sekúnd.