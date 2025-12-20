< sekcia Šport
Stíhačku v Annecy vyhral Botn pred Jacquelinom
Autor TASR,aktualizované
Annecy 20. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v stíhacích pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia seriálu. Sobotňajšiu súťaž zvládol bez chyby na strelnici, do cieľa prišiel v čase 31:20,8 minút a pripísal si už tretí triumf v tejto sezóne. Druhý skončil Francúz Emilien Jacquelin (+17,6 s) a tretí bol ďalší Nór Johannes Dale-Skjevdal (+17,9 s).
Dvadsaťšesťročný Botn dosiahol na prvé víťazstvo v SP až v tejto sezóne, do nej bolo jeho maximum tretie miesto zo šprintu v Soldier Hollow vlani v marci. V úvode tohto ročníka vyhral vytrvalostné preteky aj šprint v Östersunde a na konte má aj dve tretie miesta. V sezóne nebol horší ako štvrtý. Do sobotňajšej stíhacej súťaže odštartoval zo štvrtého miesta po šprinte, no vďaka stopercentnej streľbe sa dostal rýchlo do čela. Na záverečnú stojku prišiel spolu s krajanom Dalem-Skjevdalom, ktorý však minul dva terče a prišiel o šancu bojovať o prvenstvo.
V záverečnom kole ho predbehol ešte Francúz Jacquelin, ktorý musel ísť v pretekoch na tri trestné okruhy. Dale-Skjevdal finišoval len tri desatiny za ním. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
3. kolo SP v Annecy - stíhačka mužov na 12,5 km:
1. Johan-Olav Botn (Nór.) 31:20,8 min (0), 2. Emilien Jacquelin (Fr.) +17,6 s (3), 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) +17,9 (2), 4. Eric Perrot (Fr.) +18,3 (1), 5. Sebastian Samuelsson +22,5 (4), 6. Martin Ponsiluoma (obaja Švéd.) +24,7 (3), 7. Vetle Sjaastad Christiansen +38,4 (2), 8. Sturla Holm Lägreid (obaja Nór.) +1:12,8 (2), 9. Simon Eder (Rak.) +1:18,6 (0), 10. Philipp Nawrath (Nem.) +1:19,5 (3)
celkové poradie SP (po 7 z 21 súťaží):
1. Botn 510 b, 2. Perrot 372, 3. Samuelsson 348, 4. Tommaso Giacomel (Tal.) 341, 5. Christiansen 304, 6. Lägried 304
poradie stíhačky (3 z 8):
1. Botn 220 b, 2. Perrot 195, 3. Giacomel 156, 4. Samuelsson 154, 5. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 147, 6. Jacquelin 136
