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Stillman podpísal ročnú zmluvu s Detroitom
Stalo sa tak po tom, čo mu jeho predošlý klub Vancouver Canucks neponúkol žiadnu kvalifikačnú ponuku.
Autor TASR
Dallas 5. júla (TASR) - Kanadský hokejista Chase Stillman podpísal jednoročnú zmluvu s Detroitom Red Wings. Stalo sa tak po tom, čo mu jeho predošlý klub Vancouver Canucks neponúkol žiadnu kvalifikačnú ponuku. Red Wings to oznámili na sociálnych sieťach.
Dvadsaťtriročný útočník hral výlučne v AHL. V 105 zápasoch na farmách New Jersey Devils, Vancouveru Canucks a Pittsburghu Penguins strelil 18 gólov a pridal 22 asistencií. Stillmana si vybralo v prvom kole draftu NHL v roku 2021 ako celkovo 29. v poradí New Jersey.
Dvadsaťtriročný útočník hral výlučne v AHL. V 105 zápasoch na farmách New Jersey Devils, Vancouveru Canucks a Pittsburghu Penguins strelil 18 gólov a pridal 22 asistencií. Stillmana si vybralo v prvom kole draftu NHL v roku 2021 ako celkovo 29. v poradí New Jersey.