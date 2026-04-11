Sobota 11. apríl 2026
STK Vyhne sa stali víťazom extraligy mužov v stolnom tenise

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvoma bodmi prispel k triumfu Adam Klajber, ktorý uspel v oboch svojich dvojhrách.

Autor TASR
Zvolen 11. apríla (TASR) - Stolní tenisti STK Vyhne sa stali víťazmi extraligy mužov. V sobotňajšom finále zvíťazili vo Zvolene nad Geológom Rožňava 4:1. Dvoma bodmi prispel k triumfu Adam Klajber, ktorý uspel v oboch svojich dvojhrách.



finále stolnotenisovej extraligy mužov:

Geológ Rožňava - STK Vyhne 1:4

Body: Grebeňuk-Péter - Klejber 2, Koszyk, Szymanski
.

