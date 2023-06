Štoček vyhral slovenský šampionát tesne pred Saganom

Tlmače 25. júna (TASR) - Matúš Štoček získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov. Na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch triumfoval v záverečnom špurte pred obhajcom prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Petrom Saganom, ktorý po dojazde do cieľa spadol. Tretí skončil Lukáš Kubiš.



Pre Sagana (TotalEnergies) to bol posledný štart na národnom šampionáte, keďže po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste. Na budúci rok by sa chcel predstaviť v horskej cyklistike na OH v Paríži. Víťazný Štoček ukončil od roku 2011 trvajúcu hegemóniu Saganovcov na MSR - osemkrát ich vyhral Peter (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021 a 2022) a štyrikrát Juraj (2016, 2017, 2019 a 2020). Juraj Sagan už svoju aktívnu kariéru ukončil.



Štoček (ATT Investments) zaznamenal v Tlmačoch zlaté double, keď predtým triumfoval aj v časovke elite. Sagan dosiahol doteraz posledné víťazstvo na predchádzajúcom národnom šampionáte 26. júna minulého roka v českom stredisku Mladá Vožice. Od budúcej soboty čaká trojnásobného majstra sveta derniéra na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.



V nedeľu čakalo na jazdcov sedem okruhov s dĺžkou 32,8 km v okolí Tlmáč. Okrem Sagana bolo na štarte 43 slovenských pretekárov, na českej strane obhajoval titul Matěj Zahálka (Elkov-Kasper). Diváci boli už v úvodnej časti svedkami viacerých pádov i snahy o úniky, výraznejší sa podaril až v treťom okruhu dvojici Richard Habermann (Sparta Praha) a Viktor Padělek (Favorit Brno), ktorí mali po 80 km k dobru 3:30 min na pelotón. Ich náskok sa potom zmenšoval a v polovici trate sa pole jazdcov rozdelilo na tri skupiny, keďže dvojicu v úniku rozšírilo viacero ďalších pretekárov.



Ataky z balíka pokračovali, do ďalšieho úniku sa dostali českí jazdci Jan Lukeš (Elkov-Kasper) a Martin Voltr (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol). Ich náskok narástol na viac ako dve minúty, pelotón však kontroloval situáciu a na jeho čele sa objavovali aj slovenskí favoriti Peter Sagan a Matúš Štoček (ATT Invemstments). Únik skončil v predposlednom kole, vpredu sa onedlho ocitla ďalšia trojčlenná skupina Michael Boroš (Elkov-Kasper), Daniel Turek (ATT Investments) a Michael Kukrle (Felbermayr Simplon Wels), no aj ich konkurenti dostihli. Žiadny z atakov v záverečnom siedmom kole už nebol úspešný a tak sa rozhodovalo v hromadnom špurte. V ňom Štoček tesne predstihol Sagana, s ktorým skončil po kolízii na zemi aj Čech Pavel Bittner. Tretí zo Slovákov bol v cieli Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), český titul vybojoval Matthias Vacek (Trek-Segafredo).