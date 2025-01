Stoch bude hrať siedmu ligu v Česku, dohodol sa s FK Lety

Praha 27. januára (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch bude hrať siedmu najvyššiu českú súťaž. Podľa portálu eFotbal.cz sa dohodol na spolupráci s klubom FK Lety, ktorý účinkuje v stredočeskej I.B triede.



Tridsaťpäťročný krídelník naposledy pôsobil v českom treťoligovom tíme FK Motorlet Praha. Teraz zamieril do klubu v obci Lety neďaleko Prahy. "Po konci v Motorlete nemal žiadny angažmán. A k nám prišli už v lete dvaja hráči práve z Motorletu, tak v tom hrali rolu priateľské vzťahy. Prišiel i slovenský brankár Mihálek, teda jeho krajan, takže tam hrali rolu aj tieto väzby. Samozrejme, veríme, že nám pomôže k postupu do šiestej ligy," objasnil Stochov príchod do FK Lety sekretár klubu Jiří Kárník.



Bývalý hráč Nitry, FC Chelsea, Fenerbahce Istanbul, PAOK Solún, Slavie Praha či Liberca požadoval od tímu určitú úroveň tréningu. "To mu môže klub ponúknuť. Trénerom je u nás Jaromír Šmerda, ktorý prešiel ´béčkom´ Sparty a potom bol v Mladej Boleslavi. To je pre všetkých záruka, že sa nepríde na tréning a tam sa bude len strieľať na bránu," uviedol Kárník. Hráči FK Lety sa tešia, že získali do mužstva takú zvučnú posilu. "Chalani boli veľmi zvedaví a Miňo Stoch im ukazuje, že na tých minulých pôsobiskách bol oprávnene. Navyše má 35 rokov, takže nie je taký starý. Mal by nám veľmi pomôcť, ale či bude tým postupovým tromfom? Môže byť. Zajace sa však počítajú až po love v júni. Snaha pokúsiť sa posunúť do šiestej ligy tu ale je."



V kádri FK Lety je aj ďalší bývalý hráč z prvej ligy Jaroslav Černý. Spoločne so Stochom zamieria aj na zimné sústredenie tímu do Turecka. "Pôjdu všetci. Chalani si zaplatili pobyt, chceli to absolvovať. Niektorí sa pozrú do Turecka prvýkrát v živote. Sústredenie nám pomáhala vybaviť jedna agentúra a súčasťou toho bolo, že okrem ubytovania dohodla aj dva zápasy. Iba nevieme, akú úroveň tí súperi budú mať," dodal sekretár klubu v rozhovore pre eFotbal.cz.