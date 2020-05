Stoch pred desaťročím oslavoval senzačný titul s Twente: Všetko sadlo

Bratislava 1. mája (TASR) - Aj Miroslav Stoch sa pred desiatimi rokmi zapísal do dejín holandského futbalového klubu FC Twente. Jeho klub vtedy senzačne získal prvenstvo v holandskej lige, keď za sebou nechal Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven i Feyenoord Rotterdam. Bol to vôbec prvý titul pre Twente i pre Stocha, ktorý išiel do Holandska na hosťovanie z Chelsea.



"To bola sezóna, kedy si všetko sadlo na sto percent. V mužstve sa skĺbili všetky komponenty a my sme neustále víťazili. Nikto nás pritom nepovažoval za favorita súťaže. Keď si s odstupom času pozriem súpisky mužstiev, s ktorými sme bojovali o špicu, teda PSV, Feyenoord či Ajax, tak až krútim hlavou, že čo sa nám vlastne podarilo. Je skvelé, aký úspech sme dosiahli," spomína Stoch na webe svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.



Pod vedením anglického trénera Steva McClarena sa Stochovi darilo, nastupoval pravidelne a v 32 dueloch nastrieľal 10 gólov. "Bol to boj do posledného kola. Druhého mája sme hrali v Brede, vedeli sme, že ak vyhráme, titul bude náš. Zvíťazili sme 2:0, mne sa podarilo dať gól, takže to bola tá najlepšia bodka za sezónou. Oslavy nemali konca kraja. Cestou domov išiel náš klubový autobus ako v koridore. Všade húfy ľudí, na krajnici, vedľa cesty, na nadjazdoch, a to ešte pršalo, bolo chladno. Nám fandila celá oblasť Twente. Bola to neskutočná podpora."



Je to doteraz jediný titul v histórii Twente. Pri príležitosti desaťročného jubilea vydal klub pamätnicu. "Jej autori mi ju poslali aspoň v elektronickej podobe. Bolo krásne vidieť tie fotky," povedal Stoch. Špeciálna pamiatka bola venovaná Cheickovi Tiotému, reprezentantovi Pobrežia Slonoviny, ktorý pred tromi rokmi zomrel na zlyhanie srdca. "Cheick bol skvelý hráč, neuveriteľný pracant, technicky výborný a tímový futbalista. Neskôr prestúpil do anglického Newcastlu a už ako hviezda z Premier League do Číny. Tam sa bohužiaľ stalo, čo sa stalo. Je mi to doteraz veľmi ľúto."



Stoch nezabudne na svoj najvydarenejší duel v drese Twente. "Bolo ich viacero, veď okrem ligy sme hrali aj v Európskej lige. Dokonca proti môjmu neskoršiemu tímu Fenerbahce. Ale z ligy sa mi najviac vydaril domáci duel proti Brede, ktorý sa mi z 0:1 podarilo otočiť. Najprv 'panenkovskou' penaltou a potom pekným gólom pod brvno. Nakoniec sme vyhrali 3:1."



V tom čase nebol v Twente zo Slovenska sám. "V klube pôsobil aj Andrej Rendla. Trávili sme spolu veľmi veľa času, lebo obaja sme tam boli sami, takže nonstop sme niečo robili. V mládeži bol vtedy aj Filip Oršula, takže bolo s kým sa rozprávať aj po slovensky." V roku 2010 si okrem titulu pripísal aj štart na MS v JAR. "Bol to veru silný rok. Vydarená klubová sezóna, následne vydarený turnaj a k tomu ešte veľký prestup do Fenerbahce," dodal Stoch, ktorý sa neskôr tešil z majstrovských titulov aj v Turecku s Fenerbahce, v SAE za Al-Ain i v Česku v drese pražskej Slavie.