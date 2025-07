Stolná tenistka Labošová neuspela v osemfinále dvojhry na FISU

Essen 23. júla (TASR) - Siedmy súťažný deň na 32. Svetových univerzitných hrách FISU v nemeckom regióne Porýnie-Porúrie priniesol slovenskému univerzitnému tímu prvú medailu. Získal ju atlét Patrik Dömötör v behu na 400 m cez prekážky.



Vo finále finišoval v čase 49,45 s, čo je jeho druhý najlepší výkon v kariére. Na atletickom ovále v Bochume sa Slováci predstavili ešte v rozbehoch na 200 m. Zo ženských rozbehov postúpila do semifinále Viktória Strýčková ako celkovo tretia časom 23,67, čím si vyrovnala osobný rekord. Do semifinále ide aj Lenka Kovačovičová výkonom 24,27. Z mužských zástupcov pobeží v semifinále Filip Federič, ktorý skončil celkovo tretí v rozbehu časom 21,55. Pred bránami semifinále ostal Jakub Nemec výkonom 21,37 a v konečnom hodnotení mu patrí 23. miesto. Do finále na 400 m cez prekážky nepostúpila Rebecca Slezáková, ktorá časom 57,81 obsadila 17. miesto. Diaľkar Matúš Blšťák obsadil v kvalifikácii skoku do diaľky 36. miesto výkonom 6,98 m.



V lukostreleckom areáli v Essene nastúpil slovenský štvorlístok. Daniel Medveczký, Elena Bendíková i Kristína Drusková skončili si v individuálnej súťaži olympijského luku v 2. kole. Najviac sa darilo olympioničke Denise Baránkovej, ktorá postúpila medzi 32 najlepších. V šestnásťfinále čelila francúzskej majsterke Európy Lise Barbelinovej a podľahla jej 0:6 na body.



Plážoví volejbalisti Dominik Jančok a Adrián Petruf uzavreli svoje účinkovanie v C-skupine s bilanciou jedna výhra a dve prehry a celkovo na 3. priečke. Olívia Kadlecová uspela v 1. kole dvojhry bedmintonistiek, keď zvíťazila 2:0 nad súperkou z Nepálu Ayushmou Nepalovou. Natália Tomčová podľahla favorizovanej Sharifah Danialovej zo Singapuru 0:2. Sebastián Kadlec úspešne zvládol svoj úvodný duel v mužskej dvojhre, keď zdolal Thomasa Neo Gatdulu z Filipín 2:0. V úvodnom kole štvorhry Richard Pavlík a Simeon Suchý prehrali s japonským párom Kósuke Masumoto, Rei Mijašita 0:2 na sety.



Stolná tenistka Ema Labošová neuspela v osemfinále dvojhry, keď prehrala v Essene v favorizovanou Chien Tung-chuan z Taiwanu 1:4. Laura Benková zakončila individuálne štarty slovenských plavcov na 27. mieste v disciplíne 400 m voľný spôsob časom 4:24,29. O pár minút neskôr v osobnom rekorde na 100 znak (1:05,59) naštartovsla štafetu na 4x100 m polohové preteky k 11. miestu. Spoločne s Ninou Vadovičovou, Zorou Ripkovou a Sabinou Kupčovou zaplávali čas 4:17,22 a vyrovnali najlepší výsledok slovenského plaveckého tímu na univerziáde. Džudista Timur Hrnčiar prehral v 1. kole kategórie do 66 kg s Čechom Antonínom Dvořáčkom pred uplynutím časového limitu na ippon.