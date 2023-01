Stolné tenistky SR prehrali doma s Francúzskom 0:3

skupina A3:



SR - Francúzsko 0:3



Barbora BALÁŽOVÁ - Ťia Nan Jüan 2:3 (16, 4, -10, -6, -8)



Ema LABOŠOVÁ - Prithika Pavadeová 0:3 (-9, -5, -10)



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Charlotte Lutzová 2:3 (-11, 10, 9, -9, -11)

hlasy po zápase:



Jaromír Truksa, tréner SR: "Nevyužili sme šance. Barbora viedla 2:0 na sety a 10:8 a tá lopta bola kúsok od stola. Ja som si aj myslel, že bola na ňom. Potom som asi urobil chybu, že som nezobral za stavu 10:9 timeout. Prehrávali sme stavy, ktoré sa už zdali byť hotové, mrzí to, ale dievčatá urobili maximum. Možno ´Kuki´ mohla viac zariskovať za stavu 10:4. Je to škoda, 0:3 sme si nezaslúžili, ja by som bral, keby sme po tých troch zápasoch vyhrávali 2:1."



Barbora Balážová, hráčka SR: "V koncovke tretieho setu som vôbec neznervóznela a teraz neviem povedať, či to bolo dobré alebo zlé. Za stavu 10:9 sme uvažovali o timeoute, ale nevidela som ho až taký podstatný. Škoda nevyužitého mečbalu za stavu 10:8, tá lopta letela trošičku za stôl. Ona za stavu 10:10 trafila fakt dobre a tam sa to lámalo. Potom začala hrať lepšie, lepšie servovať. Prvé tri sety mala problémy a potom ju to nakoplo. Mňa to trochu položilo dole a cítila som väčší tlak. Francúzky boli favoritky, majú kvalitný tím, o to viac ma mrzí, že šanca vyhrať tam bola."



Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky v stolnom tenise neuspeli vo svojom treťom zápase kvalifikácie európskeho šampionátu družstiev. V piatkovom domácom súboji skupiny A3 podľahli Francúzsku 0:3. V prvom stretnutí prehrali s rovnakými súperkami v Paríži 0:3, na úvod kvalifikácie zdolali Holandsko 3:1 a na jeho pôde ich čaká aj záverečný rozhodujúci skupinový duel.Ako prvé proti sebe nastúpili tímové jednotky. Prvý set medzi Barborou Balážovou a Ťia Nan Jüan bol vyrovnaný a domáca reprezentantka ho nakoniec vyhrala 18:16. V druhom bola 49. hráčka svetového rebríčka aktívnejšia a Francúzsku zdolala jasne na 4, no v ďalšom priebehu dominovala svetová 18-tka. Jüan vyhrala tretí set 12:10, v ďalšom po výsledku 11:6 vyrovnala a jej útočný štýl slávil úspech aj v rozhodujúcej sade (11:8). V druhom súboji Ema Labošová prehrala s Prithikou Pavadeovou 0:3, keď v treťom sete stratila vedenie 9:3. V treťom zápase nastúpila Tatiana Kukuľková proti Charlotte Lutzovej. Francúzka zvládla lepšie koncovku úvodného setu (13:11), v druhom si to vymenili, domáca hráčka vyrovnala (12:10) a po ďalšej tesnej koncovke sa ujala vedenia (11:9). Lutzová potom vyrovnala a i keď mala Kukuľková v rozhodujúcom piatom sete až šesť mečbalov (10:4), nakoniec vyhrala Francúzka 13:11 a spečatila triumf svojej krajiny.V tejto fáze kvalifikácie sa hrá v trojčlenných skupinách systémom každý s každým doma-vonku. Prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín si zaistia postup na ME, posledné družstvá v tabuľkách budú mať ešte šancu v ďalšej časti kvalifikácie. Šampionát vo švédskom Malmö sa uskutoční od 10. do 17. septembra 2023.Zverenky trénera Jaromíra Truksu majú na konte jednu výhru a dve prehry s Francúzskom, Holanďanky zatiaľ odohrali len jeden duel a čakajú ich oba súboje s Francúzkami (29. 1. v Montpellieri a 1. 2. vo Wageningene) a v marci domáca odveta so Slovenskom.