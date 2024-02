Stolné tenistky SR prehrali so Švédkami a nepostúpili do osemfinále MS

MS v družstiev v Pusane



1. kolo vyraďovacej časti:



SLOVENSKO - Švédsko 2:3



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Linda Bergströmová 0:3 (-7, -3, -3)



Barbora BALÁŽOVÁ - Christina Källbergová 3:1 (9, 4, -5, 9)



Ema LABOŠOVÁ - Filippa Bergandová 2:3 (-10, 9, 9, -6, -5)



Barbora BALÁŽOVÁ - Linda Bergströmová 3:2 (-8, 8, 9, -9, 5)



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Christina Källbergová 1:3 (-7, -8, 9, -7)

Pusan 21. februára (TASR) - Slovenské stolné tenistky nepostúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta v juhokórejskom Pusane. V 1. kole vyraďovacej časti prehrali so Švédskom 2:3. V rozhodujúcom stretnutí Tatiana Kukuľková podľahla Christine Källbergovej 1:3. Na šampionáte obsadili spolu s ďalšími siedmimi reprezentáciami spoločné 17. miesto.Severanky začali lepšie, keď Linda Bergströmová zvíťazila nad Kukuľkovou. Barbora Balážová však vyrovnala na 1:1 na zápasy, zdolala Källbergovú. Následne Švédky opäť viedli vďaka Filippe Bergandovej, ktorá uspela proti Eme Labošovej. Balážová aj druhýkrát svoj duel zvládla, keď si poradila s Bergströmovou. Rozhodnutie prinieslo posledné možné stretnutie a Källbergová po úspechu nad Kukuľkovou poslala Švédky medzi najlepších šestnásť tímov. V osemfinále ich čakajú Nemky.uviedol pre SSTZ tréner žien SR Jaromír Truksa.Zverenky trénera Jaromíra Truksu tak stratili šancu na zisk olympijskej miestenky. Z MS sa do Paríža kvalifikuje najlepších osem tímov v mužskej i ženskej kategórii. "" pokračoval Truksa.Severankám neodplatili prehru rovnakým výsledkom z minuloročných Európskych hier v poľskom Krakove.skonštatoval kormidelník SR.