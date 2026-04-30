Stolné tenistky SR zdolali v druhom zápase Čile 3:1
Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 30. apríla (TASR) - Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. V 16. skupine si vo štvrtok poradili s Čile 3:1. V úvodnom zápase zdolali Švajčiarky 3:0 a v predstihu si zabezpečili prvenstvo v skupine i postup medzi 32 najlepších tímov.
Tatiana Kukuľková síce v prvej dvojhre prehrala s Čiľankou Danielou Ortegovou po tuhom boji 2:3 na sety, Barbora Váradyová a Ema Labošová však potom vyhrali svoje duely hladko 3:0. Triumf Sloveniek spečatila Váradyová víťazstvom 3:1 nad Ortegovou. V záverečnom stretnutí v skupine nastúpia zverenky Jaromíra Truksu v piatok 1. mája o 13.30 h proti Madagaskaru.
„Pred zápasom by som povedal, že môžeme aj prehrať, lebo nie je až taký veľký rozdiel medzi tímami. Po stretnutí môžem povedať, že malo byť 3:0 pre nás. Čiľanky boli najvyššie nasadené v našej skupine, ale pre nás to bol dobrý žreb, ktorý sme koncentrovaným výkonom a rutinovaným spôsobom aj využili. Kukuľková duel dobre rozohrala. Možno bola viac nervózna aj pre jeho dôležitosť. Mečbaly nezvládla, hoci to mala takpovediac na rakete. Podstatné je, že sme uspeli ako tím. Váradyová už nedávno v Senci získala hernú pohodu, ktorú ukázala proti Vegovej a aj s Ortegovou si poradila s prehľadom. Dôležité bolo, že vyhrala aj Labošová, ktorá na nepríjemnú obranárku vytiahla účinnú hru,“ povedal Truksa pre oficiálnu webovú stránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
stolný tenis - MS družstiev v Londýne
ženy - 16. skupina:
SLOVENSKO - Čile 3:1
Tatiana Kukuľková - Daniela Ortegová 2:3 (-8, 7, 8, -16, -9)
Barbora Váradyová - Sofia Vegová 3:0 (7, 4, 6)
Ema Labošová - Č´ jing ceng 3:0 (4, 5, 7)
Váradyová - Ortegová 3:1 (10, -8, 5, 5)
