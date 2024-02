Stolné tenistky SR zvíťazili nad Mexikom, postúpili do vyraďovačky MS

MS v družstiev v Pusane



ženy - 3. skupina:



SLOVENSKO - Mexiko 3:1



Barbora BALÁŽOVÁ - Arantxa Cossiová Acevesová 2:3 (1, -9, -4, 5, -6)



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Yadira Silvová 3:1 (-10, 3, 11, 5)



Ema LABOŠOVÁ - Clio Barcenasová 3:1 (8, 8, -7, 5)



Barbora BALÁŽOVÁ - Yadira Silvová 3:1 (6, 5, -9, 5)







konečné poradie: 1. Nemecko 8 (4/0), 2. Poľsko 7 (3/1), 3. Slovensko 6 (2/2), 4. Mexiko 5 (1/3), 5. Nigéria 4 (0/4)



Pusan 20. februára (TASR) - Slovenské stolné tenistky sa prebojovali do vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta v juhokórejskom Pusane. Vo svojom záverečnom zápase v 3. skupine zvíťazili nad Mexikom 3:1 a v tabuľke obsadili tretie postupové miesto. Za súperky v 1. kole vyraďovacej časti im žreb prisúdil Švédky, na víťazné družstvo čakajú v osemfinále Nemky.Slovenky potrebovali v priamom súboji o tretiu priečku zdolať súperky, no nezačali najlepšie - Barbora Balážová prehrala svoj zápas s Arantxou Cossiovou Acevesovou 2:3 na sety. Následne však svoje duely vyhrali Tatiana Kukuľková i Ema Labošová. Postup zo skupiny napokon spečatila Balážová víťazstvom 3:1 nad Yadirou Silvovou.Slovenské reprezentantky skončili s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry v tabuľke za Nemkami a Poľkami, Mexičanky skončili na nepostupovej štvrtej priečke. Zverenky trénera Jaromíra Truksu sa tak prebojovali medzi 24 najlepších družstiev a zostávajú v hre o zisk olympijskej miestenky. Z MS sa do Paríža kvalifikuje najlepších osem tímov v mužskej i ženskej kategórii.uviedol pre SSTZ tréner žien SR Jaromír Truksa.