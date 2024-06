Stolní tenisti Arpáš s Palušekom triumfovali na turnaji v Lime

Lima 25. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Samuel Arpáš a Samuel Palušek triumfovali na juniorskom turnaji WTT Youth Star Contender v Lime. Vo finále hráčov do 19 rokov zdolali najvyššie nasadenú kórejskú dvojicu Hung Čing-Kai, Čchang Ju-An 3:1.



Turnaj v peruánskej metropole patril do najvyššej úrovne v mládežníckej kategórii tejto série. Po voľnom žrebe v 1. kole vyradili Slováci vo štvrťfinále Indov Ankura Bhattacharjeeho a Jasha Modiho 3:2 a v semifinále si poradili s Brazílčanmi Leonardom Iizukom a Felipem Dotim 3:1. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo triumfovať. Určite sme to nečakali, keďže štvorhru spolu nehrávame príliš často, ale vždy, keď sa v nej spoločne predstavíme, tak sa nám podarí uhrať nejaký výsledok. Tentoraz bol pre nás najnáročnejší duel proti Indom, ktorí mali svoju kvalitu a vyhrali sme to v piatich setoch," uviedol Arpáš pre stránku Slovenského stolnotenisového zväzu.



Arpáš sa medzi najlepších prebojoval aj v dvojhre, v kategórii do 19 rokov ho v semifinále zastavil neskorší víťaz Čchang Ju-An z Kórey (1:3). "Ani v singlovej súťaži som nečakal, že sa dostanem až do semifinále. Na turnaji som však hral veľmi dobre a s mojím účinkovaním môžem byť spokojný," dodal 17-ročný reprezentant.