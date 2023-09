Stolní tenisti SR na ME s cieľom postúpiť zo skupín, v hre je Paríž

ME družstiev v Malmö:



muži: Jang Wang (58. v rebríčku ITTF), Ľubomír Pištej (61.), Jakub Zelinka (211.), Adam Klajber, tréner Szilárd Csölle



H-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Holandsko



program:



11. 9. Belgicko - SR



12. 9. SR - Holandsko







ženy:



Tatiana Kukuľková (58.), Barbora Balážová (71.), Ema Labošová (194.), Adriana Illášová, tréner Jaromír Truksa



E-skupina: SLOVENSKO, Česko, Holandsko



program:



10. 9. SR - Holandsko



11. 9. SR - Česko



Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenské stolnotenisové družstvá idú na majstrovstvá Európy do švédskeho Malmö s cieľom postúpiť zo základných skupín do osemfinále a pokúsiť sa zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta. Tie sa uskutočnia na budúci rok v Busane a postúpia na ne štvrťfinalisti z Európy.Slovenky budú reprezentovať v zložení Tatiana Kukuľková, Barbora Balážová, Ema Labošová a Adriana Illášová. V základnej E-skupine ich čakajú súboje s Holandskom a Českom. "povedal tréner žien Jaromír Truksa.Za veľký úspech by považoval, keby sa jedno či druhé družstvo dostalo do najlepšej osmičky, keďže tam ešte nikdy Slováci nehrali:" Štvrťfinále by zároveň znamenalo postup na MS a štvrťfinalisti z Busanu si zaistia miestenky na budúcoročné olympijské hry do Paríža. V prípade postupu družstva majú navyše isté miestenky aj dvaja jeho členovia v súťaži jednotlivcov. Miestenku na OH získajú aj kontinentálni šampióni, domáci organizátor a ďalšiu najlepšia krajina v zredukovanom svetovom rebríčku.Muži cestujú do Švédska v zložení Jang Wang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Adam Klajber a v základnej H-skupine sa stretnú s Belgickom a Holandskom.povedal tréner Szilárd Csölle.Na postup si verí aj Barbora Balážová, ktorá po dlhej dobe nepôjde na veľký turnaj ako jednotka, keďže ju vo svetovom rebríčku predbehla Tatiana Kukuľková.povedala.