Stolní tenisti SR prehrali v šestnásťfinále s Kórejskou republikou 0:3
Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šestnásťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Kórejskou republikou jednoznačne 0:3 na zápasy.
Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľuobmír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0:2 na sety na 2:2, no v poslednom obrat nedokonal a prehral 7:11. Jang Wang podľahol v druhom zápase Woojinovi Jangovi po prvých dvoch vyrovnaných setoch nakoniec 0:3 a v treťom stretnutí neuspel ani Adam Klajber, ktorý prehral s Jaehyunom Anom taktiež bez zisku setu.
„Vedeli sme, že ako postupujúci z 2. miesta v skupine môžeme dostať niekoho z top desiatich tímov. Zo žrebu sme však neboli úplne sklamaní. Radšej Kórejčanov ako nejakých silných Európanov. Najviac sme si priali Angličanov, ktorých nasadili ako domácich. To nevyšlo, ale aj nad kórejskými favoritmi sme chceli vyhrať. V náš neprospech hrala skutočnosť, že sme mali štyri dni voľna, kým súperi boli rozohratí. Navyše, s touto halou sme mali prvý kontakt až teraz. Dovolili nám v nej trénovať len 12 minút, predtým sme hrali zápasy v inej hale. Pištejovi to v úvode chýbalo, lebo trvalo chvíľu, kým si zvykol na prostredie, ktoré je v každej hale iné. Škoda tohto súboja, mohli sme Kórejčanov dostať pod tlak. Ľubo však odovzdal maximum a bojoval až do konca. Wang svojho súpera už raz zdolal, odovzdal všetko, ale jeho súper hral dobre. Nemám mu však čo vyčítať. Často rozhodujú detaily a keď chceme zdolať súpera ako Kórea, tak ich musíme v rozhodujúcich momentoch využiť. To sa nestalo, keď Pištej nechytil úvod piateho setu, Wang nevyužil setbal. Klajber hral v prvom sete dobre, hoci na môj vkus sa mi zdal jeho výkon trochu ustráchaný. On však potrebuje odohrať veľa takýchto duelov a nabrať skúsenosti. Pre neho to bol len druhý na MS a prvý proti špičkovému súperovi, bronzovému medailistovi z dvojhry na MS 2019. Predviedli sme tímový výkon. Kórea bola lepšia, ale chceli sme ju ešte viac potrápiť," uviedol kouč mužskej reprezentácie SR Peter Šereda pre oficiálnu webovú stránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
stolný tenis - MS družstiev /Londýn/
muži - šestnásťfinále:
SLOVENSKO - Kórejská republika 0:3
Ľuobmír Pištej - Junsung Oh 2:3 (-7, -7, 7, 8, -7)
Jang Wang - Woojin Jang 0:3 (-8, -10, -4)
Adam Klajber - Jaehyun An 0:3 (-9, -6, -7)
