Stolnotenistka Labošová vypadla v 1. kole dvojhry na MS v Durbane

MS v Durbane - 1. kolo:



dvojhra žien: Sin Žu Wongová (Sing.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 4:2 (8, 8, 9, -11, -9, 4)







štvorhra žien: Prithika Pavadeová, Camille Lutzová (Fr.) - Tatiana KUKUĽKOVÁ, Ema LABOŠOVÁ (SR) 3:0 (9, 6, 6)



Durban 21. mája (TASR) - Slovenská stolná tenistka Ema Labošová sa neprebojovala na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane do 2. kola dvojhry. Nad jej sily bola Sin Žu Wongová zo Singapuru, ktorá zvíťazila 4:2 na sety. Nedarilo sa jej ani v 1. kole štvorhry žien, v ktorej spoločne s Tatianou Kukuľkovou nestačili na francúzsky pár Prithika Pavadeová, Camille Lutzová 0:3 na sety.Labošová v súboji so Singapurčankou prehrala prvé tri sety, no potom zabojovala a ďalšie dva získala vo svoj prospech najtesnejším spôsobom 13:11 a 11:9. V šiestom však opäť ťahala za kratší koniec a prehrala ho na 4.Zo slovenských reprezentantov sa v 1. kole predstavia ešte v nedeľu večer Ľubomír Pištej a Barbora Balážová v miešanej štvorhre. Ich súpermi budú Briti Tin Tin Hoová a Liam Pitchford.