Stolný Tenis: Balážová, Kukuľková i Pištej vypadli, Wang zostal v hre

Olympijská kvalifikácia v katarskej Dauhe - dvojhra:

ženy - osemfinále,

2. skupina:

Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Natalie Marchettiová (Belg.) 4:0 (5, 9, 5, 8),

3. skupina:

Polina Michailovová - Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 4:0 (6, 2, 7, 5)



štvrťfinále,

2. skupina:

Yadira Silvová (Mex.) - Barbora BALÁŽOVÁ (SR) 4:2 (-6, 5, -8, 10, 8, 6)



muži - osemfinále,

1. skupina:

Jann Mari Nayre (Filipíny) - Ľubomír PIŠTEJ (SR) 4:3 (-7, 8, -5, 7, -5, 3, 9),

3. skupina:

Jang WANG (SR) - Ibrahim Gunduz (Tur.) 4:0 (3, 3, 9, 6)

Dauha 14. marca (TASR) - Jang Wang má ako jediný slovenský stolný tenista ešte šancu získať singlovú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Na kvalifikačnom turnaji v katarskej Dauhe postúpil do štvrťfinále svojej časti pavúka, keď hladko zdolal Turka Ibrahima Gunduza 4:0 na sety.Do rovnakej fázy postúpila aj Barbora Balážova, no nestačila v nej na Mexičanku Yadiru Silvovú 2:4 na sety. Ľubomír Pištej a Tatiana Kukuľková neprešli cez osemfinále. V Dauhe bojujú o štyri miestenky muži a o päť ženy.