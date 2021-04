Stolný tenis: Balážová postúpila do semifinále a je krok od miestenky

európska olympijská kvalifikácia v Guimaraesi

ženy - štvrťfinále:



Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Ťie-ni Šao (Port.) 4:1 (4, 8, 8, -10, 10)

Guimaraes 25. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová sa prebojovala do semifinále 2. turnaja európskej olympijskej kvalifikácie a už ju delí len krok od miestenky do Tokia.Vo štvrťfinále zdolala portugalskú reprezentantku Ťie-ni Šao 4:1 na sety. V boji o finále sa stretne s Mariou Siao zo Španielska. Miestenku do Tokia získajú obe finalistky.