Stolné tenistky Balážová s Matelovou zdolali v Ľubľane jednotky

Ľubľana 6. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová a Češka Hana Matelová postúpili do semifinále ženskej štvorhry na turnaji WTT Star Contender v slovinskej Ľubľane. Vo štvrťfinálovom dueli zdolali nasadené čínske jednotky Čchen Meng a Wang Man-jü 3:2.



Slovensko-česká dvojica viedla na sety 2:0, ich súperkám sa však podarilo vyrovnať, a tak sa rozhodovalo až v piatom dejstve. "Zápas sme si skutočne užili, hrali sme neuveriteľne dobre. Najmä v prvých dvoch setoch. Číňanky boli šokované, ale potom trochu zmenili taktiku, čomu sme sa museli prispôsobiť. V rozhodujúcom dejstve bolo kľúčové, že všetky šance, ktoré sme mali, sme aj využili. V minulosti sme odohrali už viacero tesných súbojov proti čínskym párom, ale teraz nám to vyšlo, z čoho sa nesmierne tešíme. Bol to náš deň," citovala Balážovú oficiálna stránka Slovenského stolnotenisového zväzu.



Čchcen je pritom úradujúca olympijská víťazka v dvojhre, Wang je dvojnásobná deblová majsterka sveta a bronzová z MS 2023. "Som neskutočne šťastná. Nestáva sa každý deň, že zdoláme majsterky sveta či olympijskú víťazku," dodala slovenská reprezentantka. V semifinále budú s Matelovou čeliť luxemburskému páru Ni Sia-lian a Sarah de Nutteová.