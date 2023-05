Stolný tenis: Balážová s Pištejom nepostúpili do 3. kola štvorhry

MS v Durbane - 2. kolo:



dvojhra mužov: Tomislav Pucar (Chorv.) - Jang WANG (SR) 4:3 (-6, -3, 8, 9, -9, 17, 13)







dvojhra žien: Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Dóra Madarászová (Maď.) 4:0 (7, 4, 7, 10)







miešaná štvorhra: Christina Kallbergová, Truls Möregaardh (Švéd.) – Barbora BALÁŽOVÁ, Ľubomír PIŠTEJ (SR) 3:1 (5, 5, -6, 6)

Durban 22. mája (TASR) - Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane do 3. kola dvojhry. V 2. kole si v pondelok poradila s Maďarkou Dórou Madarászovou 4:0 na sety. Jang Wang po dráme v 2. kole vypadol, keď podľahol Chorvátovi Tomislavovi Pucarovi 3:4.Kukuľková v stretnutí dominovala, iba záverečný štvrtý set priniesol vyrovnaný priebeh a Slovenka ho vyhrala 12:10. V šestnásťfinále bude jej súperkou úspešnejšia zo zápasu Gaia Monfardiniová (Tal.) - Sabine Winterová (Nem.).Wang v prvých dvoch setoch zdolal chorvátskeho protivníka pomerne hladko na 6 a na 3. Lenže Pucar vyrovnal na 2:2 a v záverečných dvoch setoch Wang prehral najtesnejším možným spôsobom. V 6. sete 15:17 a v rozhodujúcom 11:13.Barbora Balážová a Ľubomír Pištej nepostúpili do 3. kola miešanej štvorhry, keď prehrali so švédskou dvojicou Christina Kallbergová a Truls Möregaardh 1:3. Slovenskí reprezentanti prehrali prvé dva sety zhodne 5:11. V treťom nezvládli prvú výmenu, no otočili na 3:1 a náskok zvyšovali až na konečných 11:6. Rovnakým výsledkom sa skončilo záverečné dejstvo v prospech Švédov, ktorí zaznamenali dve trojbodové série.