Stolný tenis: Cenu pre najlepšieho hráča za rok 2021 získal Jang Wang

stolný tenista roka 2021: Jang Wang



mládežník roka: Ema Labošová



objav roka: Pavol Kokavec



tréner roka: Jaromír Truksa



rozhodca roka: Matej Hamran



stolnotenisové srdce: Marta Brúderová



stolnotenisová výmena roka: Kokavec - Morávek

bronzový odznak SOŠV: Valentina Popová, Jozef Bardoň, Jarolím Koprda



pamätná medaila SSTZ za dlhoročnú prácu rozhodcu: Anna Szabová-Čiková, Vladislav Kmeť



čestné uznanie SOŠV za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu: Vladislav Kmeť

Bratislava 1. marca (TASR) - Jang Wang sa stal víťazom ankety Stolný tenista roka 2021. Cenu v hlavnej kategórii výročnej ankety Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) si prevzal na utorňajšom ceremoniáli v Bratislave.Wang vyhral kvalifikáciu na OH v Tokiu, ktorá sa konala v Dauhe. Pod piatim kruhmi postúpil do 3. kola, kde prehral s Japoncom Kokim Niwom a obsadil 17.-32. miesto. Na MS v Houstne sa prebojoval medzi najlepšiu 16-tku, no nemohol nastúpiť ďalej, keďže ho identifikovali ako blízky kontakt. "Veľmi sa z toho teším a veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali k zisku tohto ocenenia. V nasledujúcom roku sa chcem pokúsiť o zisk nejakej medaily," povedal.V nominácii na hlavnú cenu mu konkurovala aj ďalšia olympionička a viacnásobná víťazka ankety Barbora Balážová, ktorá získala s Ľubomírom Pištejom striebro v mixe na ME vo Varšave. Tretia nominovaná bola Ema Labošová. Tá sa na vyhlásení ankety tešila z ocenenia pre najlepšiu mládežnícku stolnú tenistku. Labošová získala s Tatianou Kukuľkovou bronz vo štvorhre na ME do 21 rokov v belgickom Spa, vo dvojhre sa prebojovala do štvrťfinále, na konte má aj titul vo dvojhre na MSR v hlavnej kategórii i do 21 rokov.Objavom roka sa stal Pavol Kokavec. Rozhodcom roka je Matej Hamran a za trénera roka zvolili reprezentačného kouča Jaromíra Truksu. Ten pre TASR zhodnotil uplynulý stolnotenisový rok: "Rok 2022 bude na veľké podujatia chudobnejší, no slovenskí stolní tenisti budú mať šance zabojovať o cenné kovy. "" dodal Truksa.