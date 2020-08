Kontrolný turnaj a miestenku na ME v stolnom tenise vyhral Valuch

výsledky:



finále:



Alexander Valuch (TSG Kaiserslautern) - Samuel Novota (SK Vydrany) 4:1 (10, -5, -9, -4, -8)







o 3. miesto:



Zoltán Lelkeš (SK Vydrany) - Tibor Špánik (ŠK ŠOG Nitra) 4:3



Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenský stolný tenista Alexander Valuch vyhral kontrolný turnaj a vybojoval si miestenku na majstrovstvá Európy. V sobotňajšom finále v Bratislave zdolal Samuela Novotu 4:1. Tretiu priečku obsadil Zoltán Lelkeš po triumfe nad Tiborom Špánikom 4:3.Víťaz turnaja získal tretiu miestenku na ME, ktoré sa mali konať od 15. do 20. septembra vo Varšave. Šampionát však odložili na neurčito pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, keďže by sa ho nemohli zúčastniť všetky krajiny. Ak sa majstrovstvá uskutočnia do konca roka, Valuchovi miestenka zostane. Ak sa presunú na budúci rok, slovenský zväz usporiada nový turnaj. Isté miesto v nominácii majú Ľubomír Pištej a Jang Wang.