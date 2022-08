Úradujúci šampión Boll zrejme vynechá ME v stolnom tenise

Berlín 3. augusta (TASR) - Nemecký reprezentant v stolnom tenise Timo Boll pravdepodobne nebude hrať na nadchádzajúcich ME v Mníchove. Osemnásobný majster Európy v dvojhre má zlomené rebro a vynechal aj nedávne sústredenie.



"Opäť mi robí problémy zlomené rebro, no spravím všetko preto, aby som bol pripravený včas," uviedol Boll pre DPA. Štyridsaťjedenročný hráč získal svoje tituly v dvojhre v rokoch 2002, 2007-2008, 2010-2012, 2018 a na augustovom podujatí mal obhajovať vlaňajší triumf z Varšavy. Okrem toho má na konte aj množstvo zlatých vo štvorhre a v súťaži tímov. "Stále je šanca, záleží na doktoroch. Možno je všetko v poriadku a možno si bude musieť dávať pozor," povedal športový riaditeľ nemeckej reprezentácie Richard Prause.



Turnaj je súčasťou druhého ročníka Európskych šampionátov a okrem stolného tenisu je na programe aj atletika, plážový volejbal, rýchlostná kanoistika, športové lezenie, cyklistika, gymnastika, triatlon a veslovanie. Trvať bude od 13. do 21. augusta.