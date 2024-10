Tri zo štyroch Sloveniek sa prebojovali do 2. kola štvorhry

ME jednotlivcov v Linzi



Linz 17. októbra (TASR) - Obaja slovenskí reprezentanti v stolnom tenise postúpili na ME v rakúskom Linzi do 2. kola dvojhry. Ľubomír Pištej vo štvrtkovom zápase zvíťazil nad domácim Danielom Habesohnom 4:1 na sety, Jang Wang vyradil Samuela Walkera z Veľkej Británie 4:0.Slovenky skončili už v prvom kole. Tatiana Kukuľková podľahla Maďarke Georgine Potovej 3:4 a nedarilo sa ani Barbore Balážovej, ktorá nestačila na Charlotte Lutzovú z Francúzska 0:4.Slovenské páry v miešanej štvorhre sa neprebojovali do štvrťfinále. Samuel Arpáš s Barborou Balážovou prehrali v osemfinále so švédskym duom Kristian Karlsson, Christina Kallbergová hladko 0:3. Bližšie k postupu boli Ľubomír Pištej s Tatianou Kukuľkovou, ktorí viedli nad Ivorom Banom a Hanou Arapovičovou z Chorvátska 2:1 na sety, ale napokon prehrali 2:3.Vo štvorhre žien sa z postupu do 2. kola tešili v tandemoch so zahraničnými partnerkami Ema Labošová, Tatiana Kukuľková i Barbora Balážová. Svoj štvrtkový súboj prehrala iba Nikoleta Puchovanová s Rakúšankou Karoline Mischekovovu, ktoré podľahli francúzskemu duu Nina Kuo Čeng, Leana Hochartová 0:3.