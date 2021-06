Slovenskí stolní tenisti Pištej a Balážová majú na ME kov

dvojhra - 1. kolo:



muži: Abdullah Yigenler (Tur.) - Ľubomír PIŠTEJ (SR) 4:3 (-8, -6, -10, 5, 2, 5, 8), Truls Moregard (Švéd.) - Jang WANG (SR) 4:2 (-6, -7, 9,9, 5, 8)



ženy: Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:0 (8, 9, 5, 6)







mix - štvrťfinále:



Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Benedek Olah, Britt Eerlandová (Fín./Hol.) 3:2 (-7, 5, 11, -8, 7)

Varšava 24. júna (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa na ME jednotlivcov vo Varšave prebojovali už do semifinále mixu. Majú tak istú minimálne bronzovú medailu. Vo štvrťfinále zdolali fínsko-holandský pár Benedek Olah, Britt Eerlandová 3:2.V rozhodujúcom sete nevyužili vedenie 4:1, v koncovke však napokon slávili úspech. Doposiaľ najväčším úspechom Pišteja s Balážovou na vrcholnom podujatí bolo striebro na samostatných ME v mixoch v rumunskom Buzau v roku 2013. V semifinále vo Varšave nastúpia proti francúzskemu tandemu Simon Gauzy, Prithika Pavadeová.povedal pre TASR Anton Hamran, nový prezident Slovenského stolnotenisového zväzu.Balážová popoludní uspela aj v dvojhre, v 1. kole si poradila s Taliankou Giorgiou Piccolinovou 4:0 na sety. Nedarilo sa slovenským mužským zástupcom. Pištej stratil dobre rozohratý duel proti Turkovi Abdullahovi Yigenlerovi, keď viedol 3:0 na sety, no prehral 3:4. Jang Wang vyhral prvé dva sety proti Švédovi Trulsovi Moregardovi, no podľahol 2:4.