Pištej s Balážovou sa prebojovali do finále mixu ME v stolnom tenise

mix - semifinále:



Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Simon Gauzy, Prithika Pavadeová (Fr.) 3:2 (7, -9, -7, 11, 4)



ženy - dvojhra - 2. kolo:



Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Ťia Nan Jüan (Fr.) 4:2 (-8, 8, -7, 12, 9, 8)





ženy - štvorhra - 2. kolo:



Tatiana KUKUĽKOVÁ, Ema LABOŠOVÁ (SR) - Ozge Yilmazová, Ece Haracová (Tur.) 3:1 (4, -4, 11, 8)



Petrissa Soljová, Xiaona Šan (Nem.) - Barbora BALÁŽOVÁ, Hana Matelová (SR/ČR) 3:0 (4, 7, 4)





Varšava 25. júna (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa na ME jednotlivcov vo Varšave prebojovali do finále mixu. V semifinále zdolali francúzsky pár Simon Gauzy, Prithika Pavadeová 3:2. V boji o titul sa stretnú v piatok o 21.00 h s nemeckým tandemom Tang Čchiou, Nina Mittelhamová.Pištej s Balážovou pokračujú na šampionáte vo výborných výkonoch. Už vo štvrtok si zabezpečili postup medzi štyri najlepšie páry, keď vo štvrťfinále zvíťazili nad fínskom-holandským duom Benedek Olah, Britt Eerlandová 3:2. Doposiaľ najlepším umiestením Pišteja s Balážovou na vrcholnom podujatí bolo striebro na samostatných ME v mixoch v rumunskom Buzau v roku 2013.Balážová je stále v hre aj vo dvojhre, v ktorej sa prebojovala medzi 16 najlepších. V druhom kole si poradila s naturalizovanou Francúzkou Ťia Nan Jüan 4:2, keď otočila skóre z 1:2 na sety a súperke odplatila prehru z nedávneho turnaja európskej olympijskej kvalifikácie. V osemfinále sa Balážová stretne v sobotu so Švédkou Lindou Bergströmovou.V ženskej štvorhre sa darilo Tatiane Kukuľkovej a Eme Labošovej. V 2. kole si poradili s tureckou dvojicou Ozge Yilmazová, Ece Haracová 3:1 a postúpili do štvrťfinále. Ich ďalšími súperkami bude v sobotu duo Stéphanie Loeuilletteová, Ťia NanJüan z Francúzska. Druhé kolo štvorhry bolo konečnou stanicou pre Barboru Balážovú, ktorá spoločne s Češkou Hanou Matelovou ako turnajové jednotky prehrali s Nemkami Petrissou Soljovou a Xiaonou Šan 0:3.