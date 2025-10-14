Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci zvíťazili nad Holandskom 3:1 a postúpili do osemfinále

Na snímke slovenský reprezentant v stolnom tenise Ľubomír Pištej. Foto: TASR - Pavol Zachar

V utorok na úvod síce Ľubomír Pištej prehral s Gabrieliusom Camarom 1:3 na sety, ale v ďalších troch dvojhrách sa tešili z víťazstiev už len slovenskí stolní tenisti.

Autor TASR
Zadar 14. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise sa na ME družstiev v chorvátskom Zadare prebojovali do osemfinále. Vo svojom druhom zápase v F-skupine si poradili s Holanďanmi 3:1 a s bilanciou jedno víťazstvo a jedna prehra obsadili v tabuľke druhé postupové miesto za stopercentnými Rumunmi.

V utorok na úvod síce Ľubomír Pištej prehral s Gabrieliusom Camarom 1:3 na sety, ale v ďalších troch dvojhrách sa tešili z víťazstiev už len slovenskí stolní tenisti. Wang Jang vyhral oba svoje súboje, najprv zdolal Kasa Van Oosta jasne 3:0 a na záver v dráme aj Camaru 3:2, keď otočil zo stavu 0:1 i 1:2. Ďalší bod pridal Alexander Valuch, ktorý nedal šancu Barrymu Berbenovi (3:0). Osemfinálový súper Slovenska bude známy až po večerných stretnutiach.



stolný tenis - ME družstiev

muži - F-skupina:

SLOVENSKO - Holandsko 3:1

Ľubomír Pištej - Gabrielius Camara 1:3 (-10, 9, -6, -6)

Wang Jang - Kas van Oost 3:0 (5, 4, 5)

Alexander Valuch - Barry Berben 3:0 (5, 8, 9)

Wang Jang - Gabrielius Camara 3:2 (-1, 9, -10, 5, 7)



konečná tabuľka:

1. Rumunsko 2 2 0 6:0 4*

2. SLOVENSKO 2 1 1 3:4 3*

-----------------------------

3. Holandsko 2 0 2 1:6 2

*-postup do vyraďovacej fázy
