Stolný tenis-ME: V Linzi úspešný štart Slovákov vo štvorhrách

výsledky - ME jednotlivcov v Linzi:



muži:



dvojhra - skupinová fáza:



Georgios Stamatouros (Gréc.) - Alexander VALUCH (SR) 3:1 (8, 12, -8, 6)



štvorhra



2. kolo:



Jang WANG, Kostantinos Angelakis (SR/Gréc.) - Martin Froseth, Noah Khai Lam (Nór.) 3:1 (6, -8, 7, 6)



mix:



1. kolo



Samuel ARPÁŠ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Samuel Walker/Ho Tin-Tin (Angl.) 3:1 (10, -9, 5, 3)



Ľubomír PIŠTEJ, Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Aleksa Gacev, Sabina Šurjanová (Srb.) 3:0 (5, 9, 8)





ženy:



dvojhra - skupinová fáza:



Adriana ILLÁŠOVÁ (SR) - Jocefina Haagensenová (Dán.) 3:0 (11, 1, 10)



Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Maria Yovková (Bul.) 3:1 (3, 8, -7, 3)



Ozge Yilmazová (Turec.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 3:2 (5, 7, -6, -9, 7),



Ema LABOŠOVÁ (SR) - Natalia Bogdanowiczová (Poľ.) 3:1 (-9, 8,, 9, 11)





štvorhra:



Nikoleta PUCHOVANOVÁ, Karoline Mischeková (SR/Rak.) - Emma Clementová, Lara Opeková (Dán./Slovin.) 3:1 (-2, 5, 10, 5)

Linz 16. októbra (TASR) - Úspešný úvod majstrovstiev Európy jednotlivcov v rakúskom Linzi zaznamenali slovenské deblové páry v mixe. Do ďalšej fázy turnaja postúpili Samuel Arpáš s Barborou Balážovou, ktorí zdolali anglický pár Samuel Walker a Ho Tin-Tin 3:1 na sety. Hladký triumf bez straty setu zaznamenali v 1. kole aj Ľubomír Pištej s Tatianou Kukuľkovou proti srbskej dvojici Aleksa Gacev a Sabina Šurjanová. Vo štvorhre mužov uspel aj jediný nasadený Slovák na turnaji Jang Wang. Čínsky rodák uspel spolu s Grékom Kostantinosom Angelakisom proti nórskej dvojici Martin Froseth a Noah Khai Lam.Víťazný vstup do ženskej dvojhry zaznamenala aj Nikoleta Puchovanová po boku Rakúšanky Karoline Mischekovej. Spoločne zdolali slovinsko-dánsky pár Lara Opeková a Emma Clementová 3:1.Úspešnú rozlúčku s turnajom zaznamenala vo dvojhre debutantka Adriana Illášová, ktorá zdolala Jocefinu Haagensenovú z Dánska 3:0. Šancu na postup však stratila po dvoch prehrách.Wanga s gréckym spoluhráčom čaká vo štvrtok súboj proti anglickému páru Samuel Walker, Liam Pitchford. V rovnaký deň čaká osemfinále Arpáša s Balážovou, stretnú sa so švédskym duom Kristian Karlsson, Christina Kallbergová. Pištej a Kukuľková vyzvú v boji o štvrťfinále Chorvátov Ivora Bana, Hanu Arapovičovú.