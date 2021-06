Zelinka postúpil bez boja do 2. kola majstrovstiev Európy

ME jednotlivcov - 1.kolo:



muži



dvojhra:



Jakub ZELINKA (SR) - Deni Kozul (Slovin.) - bez boja



štvorhra:



Ľubomír PIŠTEJ, Ovidiu Ionescu (SR/Rum.) - Marios Yiangou, Ioannis Sgouropoulos (Cyp./Gr.) 3:0 (4, 2, 6)



Pavel Platonov, Gleb Šamruk (Biel.) - Jakub ZELINKA, Eduard Ionescu (SR/Rum.) 3:2 (5, -6, -4, 3, 5)



Arturs Renholds, Vallot Vainula (Lot./Est.) - Gionis Pangiotis, Jang WANG (Gr./SR) 3:1 (-6, 9, 8, 8)



ženy



dvojhra



3. kolo 6. skupiny:



Yuan Liu (Rak.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 3:1 (9, -9, 5, 7)

Varšava 23. júna (TASR) - Slovenský reprezentant Jakub Zelinka postúpil do 2. kola na ME jednotlivcov v stolnom tenise. Do ďalšej fázy sa dostal cez Slovinca Deniho Kozela. V ženskej súťaži prehrala Ema Labošová v 3. kole 6. skupiny s Rakúšankou Yuan Liu 1:3.Vo štvorhre ide do 2. kola Ľubomír Pištej, ktorý s Rumunom Ovidiom Ionescuom zdolali cypersko-grécku dvojicu Marios Yiangou, Ioannis Sgouropoulos 3:0. Zelinka s Rumunom Eduardom Ionescuom prehrali s Bielorusmi Pavelom Platonovom a Glebom Šamrukom 2:3. Slovenský reprezentant Yang Wang prehral spoločne s Grékom Gionisom Panagiotisom s lotyšsko-estónskym párom Arturs Renholds, Vallot Vainula 1:3.