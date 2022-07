Stolný tenista Arpáš má v Belehrade istotu dvoch cenných kovov

Belehrad 14. júla (TASR) - Slovenská výprava získala na stolnotenisových majstrovstvách Európy mládeže v Belehrade dve medaily minimálne bronzového lesku. O obe sa postaral kadet Samuel Arpáš. Pätnásťročný reprezentant sa prebojoval do semifinále vo dvojhre aj štvorhre.



V predposledný hrací deň si najskôr vybojoval postup do semifinále štvorhry po boku Maďara Balázsa Leia. Ako najvyššie nasadený pár pokorili švédsko-anglické duo Noa Dahlström, Larry Trumpauskas 3:1 na sety a v piatok budú čeliť v boji o finále francúzskej dvojici Flavio Mourier, Antoine Jean Christian Noirault.



Arpáš potvrdil dobrú formu aj vo dvojhre, v ktorej si zabezpečil druhú medailu. Vo štvrtok vyradil postupne Nemca Manuela Prohasku (4:1), Francúza Flavia Mouriera (4:1) a vo štvrťfinále Poliaka Rafala Formelu, ktorého zdolal taktiež 4:1 na sety. Zverenec reprezentačného trénera Dalibora Jahodu nastúpi v piatok v boji o finále proti Julianovi Rzihauschekovi z Rakúska. Zásluhou Arpáša sa skončilo štvorročné slovenské čakanie na medailový úspech z ME mládeže. Doteraz posledný cenný kov získali v rumunskom Kluži v roku 2018 Filip Delinčák s Adamom Klajberom, ktorí si zo štvorhry kadetov odniesli bronz. Slovenský stolnotenisový zväz o tom informoval na svojom facebooku.