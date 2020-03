Na majstrovstvách Európy Labošová jediná s víťazstvom, ale nepostúpila

ME juniorov v chorvátskom Varaždine:



muži:



štvorhra - osemfinále: Cedric Meissner, Csaba András (Nem./Maď.) - Tibor ŠPÁNIK, Jakub ZELINKA (SR) 3:0 (8, 8, 2)



ženy:



dvojhra - D-skupina: Lisa Lungová (Belg.) - Natália GRIGELOVÁ (SR) 4:0 (4, 7, 7, 8)



E-skupina: Gabriela Štěpánová (ČR) - Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 4:3 (11, 10, -7, 6, -9, -11, 8)



G-skupina: Ema LABOŠOVÁ (SR) - Ozge Yilmazová (Tur.) 4:3 (-7, -4, 9, 7, -6, 8, 8)



štvorhra - osemfinále: Katarzyna Wegrzynová, Anna Wegrzynová (Poľ.) - Natália GRIGELOVÁ, Maria Jovkovová (SR/Bul.) 3:0 (9, 8, 2)



Orsolya Fehérová, Marta Vukeličová (Maď./Chorv.) - Tatiana KUKUĽKOVÁ, Lisa Lungová (Sr/Bel.) 3:2 (-5, 8, 8, -6, 8)



miešaná štvorhra - osemfinále: Leili Mostafaviová, Irvin Bertrand (Fr.) - Tatiana KUKUĽKOVÁ, Tibor ŠPÁNIK (SR) 3:2 (5, 6, -9, -10, 6)



Varaždin 6. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise v piatok ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy v chorvátskom Varaždine. Ako jediná zaznamenala víťazstvo Ema Labošová, ktorá v zápase nadstavbovej G-skupiny zdolala Ozge Yilmazovú z Turecka 4:3 na sety, no na postup do vyraďovacej časti medzi najlepšiu osmičku jej to nestačilo.