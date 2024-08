Pištej s Kukuľkovou triumfovali v mixe na WTT Feeder v Olomouci

Olomouc 26. augusta (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Tatiana Kukuľková potvrdili pozíciu najvyššie nasadeného páru v mixe a triumfovali na podujatí WTT Feeder v Olomouci. Po roku a mesiaci sa tak spoločne tešia z víťaznej trofeje na turnaji zo série WTT.



Pištej s Kukuľkovou vyradili v 1. kole miešanej štvorhry domácich Čechov Jakuba Kauckého s Janou Vašendovou (3:0), vo štvrťfinále zvládli slovenské derby s krajanmi Jakubom Zelinkom s Nikoletou Puchovanovou (3:0) a potom na nich čakali čínske prekážky. Najskôr v semifinále zdolali duo pár Siang Pcheng, Chan Fej-er 3:1 na sety a vo finále aj dvojky "pavúka" Süe Fej, Wang Siao-tchung 3:2 (10, -7, -7, 6, 6).



"Do Olomouca sme išli s ambíciami odohrať dobrý turnaj a vyskúšať si naše limity. V prvom kole nám žreb prial, čo je vždy dôležité pre sebavedomie do ďalšieho priebehu. Vo štvrťfinále proti našim reprezentačným kolegom sme mali obavy, keďže nás veľmi dobre poznajú, sú zohratí a v takýchto súbojoch je tlak na našej strane, keďže ideme do zápasu v úlohe favoritov. Po náročnom prvom sete sme zvyšok stretnutia zvládli a v ďalšom priebehu sme proti čínskym párom nemali čo stratiť. Svoje sme mali už splnené a všetko navyše už bol len bonus. Hrali sme uvoľnene, ale zároveň koncentrovane poznajúc svoje kvality sme sa pokúsili o nemožné. V semifinále sme otočili tretí set zo 4:9 na 11:9 a naše sebavedomie išlo hore. Vo finále som veril, že to môžeme zvládnuť. Nielen pre to, že na WTT turnajoch nezvyknem prehrávať finálové zápasy, ale zároveň aj z toho dôvodu, že tento čínsky pár je na papieri slabší ako ten, ktorý sme zdolali v semifinále. Prehrávali sme síce 1:2 na sety, ale ďalšie sety sme začali výborne aj vďaka niektorých šialeným úderom. Aj keď sa Číňania v piatom sete dotiahli z 1:5 na 5:5, tak sme to výborne ustáli a vyhrali sme ho 11:6," uviedol Pištej pre oficiálnu webstránku Slovenského stolnotenisového zväzu.



Pištej s Kukuľkovou potvrdili, že v Česku sa im darí. V júli 2023 triumfovali na WTT Feeder v Havířove a v auguste 2024 na podujatí rovnakého rangu v Olomouci. Spolu odohrali štvrté finále v mixe, zatiaľ v nich majú polovičnú úspešnosť. V auguste 2022 na WTT Feeder v Olomouci a vo februári 2019 na ITTF Challenge Plus Portugal Open v portugalskom Lisabone na svojich súperov nestačili.



V ďalších súťažiach na olomouckom turnaji boli Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom vo štvrťfinále štvorhry mužov, kde prehrali s Japoncami Kendžim Macudairom a Kazukim Hamadom 1:3. V dvojhrách sa do osemfinále dostali Tatiana Kukuľková a Alexander Valuch, ktorého vyradil neskorší víťaz Siang Pcheng. Valuch s ním ako jediný dokázal uhrať aspoň set.