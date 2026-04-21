Pištej so Zelinkom postúpili do finále štvorhry v Senci
Autor TASR
Senec 21. apríla (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Jakub Zelinka postúpili v utorok do finále na turnaji WTT Feeder v Senci. Najvyššie nasadená dvojica si poradila s kvalifikantami Hojunom Choim a Donghoonom Backom z Kórejskej republiky v troch setoch 11:8, 11:7 a 11:9. Vo finále čakajú domácich Japonci Hiromu Kobajaši a Hajate Suzuki.