Stolný tenis: Slováci aj Slovenky postúpili do osemfinále z 2. priečky

stolný tenis - ME družstiev



muži - H-skupina:



SLOVENSKO - Holandsko 3:0



Ľubomír Pištej - Kas van Oost 3:2 (-6, -8, 8, 3, 3)



Jang Wang - Gabrielius Camara 3:1 (-10, 4, 9, 3)



Jakub Zelinka - Barry Berben 3:1 (11, 4, -9, 7)







tabuľka:



1. Belgicko 2 2 0 6:2 4*



2. SLOVENSKO 2 1 1 5:3 3*



3. Holandsko 2 0 2 0:6 2







ženy - E-skupina:



Česko - Holandsko 3:0







tabuľka:



1. Česko 2 1 0 6:1 4*



2. SLOVENSKO 2 1 1 4:4 3*



3. Holandsko 2 0 2 1:6 1



*postup do osemfinále

Malmö 12. septembra (TASR) - Slovenské reprezentácie v stolnom tenise mužov i žien postúpili do osemfinále na ME družstiev vo švédskom Malmö. Obe obsadili vo svojich skupinách 2. priečku.Slováci o postupe medzi šestnástku najlepších rozhodli hladkým utorkovým triumfom nad Holanďanmi 3:0 v H-skupine. Víťazstvá v zápase si pripísali Ľubomír Pištej, Jang Wang i Jakub Zelinka. Ženám zahral do kariet výsledok záverečného duelu E-skupiny Česko - Holandsko 3:0.Oba tímy delí jeden úspešný triumf od postupu na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v juhokórejskom Pusane. Svetový šampionát bude súčasťou klasifikačného procesu na OH 2024. "," zhodnotil utorkový duel tréner mužskej reprezentácie SR Szilárd Csölle podľa oficiálnej stránky Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).