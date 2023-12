Slovenskí stolnotenisti na úvod SP miešaných tímov zdolali Portugalsko

Svetový pohár miešaných tímov - výsledky:



2. skupina - 1. kolo:



SLOVENSKO - Portugalsko 8:5



Jakub ZELINKA, Tatiana KUKUĽKOVÁ - Rafael Kong, Matilde Pintová 1:2 (-9, 4, -9)



Barbora BALÁŽOVÁ - Ines Matosová 2:1 (8, -6, 11)



WANG Yang - Tiago Li 3:0 (4, 6, 3)



Barbora BALÁŽOVÁ, Ema Labošová - Ines Matosová, Matilde Pintová 1:2 (-8, -9, 3)



Samuel ARPÁŠ, WANG Yang - Tiago Li, Rafael Kong 1:0 (9)







ďalší zápas:



Nemecko - Egypt 8:3

Poradie:



1. Nemecko 2 body (skóre 8:3)

2. Slovensko 2 (8:5)

3. Portugalsko 1 (5:8), 4. Egypt 1 (3:8).

Čcheng-tu 4. decembra (TASR) - Slovenská stolnotenisová reprezentácia úspešne vstúpila do Svetového pohára miešaných tímov, ktorý sa hrá od 4. do 10. decembra 2023 v čínskom Čcheng-tu. Slováci v pondelkovom stretnutí 1. kola 2. skupiny zdolali tím Portugalska 8:5 na sety a urobili výrazný krok smerom k postupu do najlepšej osmičky, kam sa kvalifikujú prvé dve družstvá z každej zo štyroch skupín.Zverenci reprezentačného trénera Jaromíra Truksu potiahli k výhre najmä výsledky singlových súbojov. Barbora Balážová využitím tretieho setbalu v koncovke tretieho dejstva naklonila duel s Ines Matosovou vo svoj prospech (2:1) a následne Wang Yang nedal šancu Tiagovi Li (3:0). Vo štvorhrách získali Slováci po jednom sete. Jakub Zelinka s Tatianou Kukuľkovou boli blízko k dvom proti Rafaelovi Kongovi s Matilde Pintovou (1:2), Barbora Balážová s Emou Labošovou síce v konfrontácii s Ines Matosovou a Matilde Pintovou prehrali prvé dve časti, ale následne získali veľmi dôležitý set (1:2) z pohľadu celkového výsledku.Mladík Samuel Arpáš s Wang Yangom nastupovali na záverečný duel mužskej štvorhry s vedomím, že im stačí uhrať jeden set na spečatenie triumfu SR. Proti duu Tiago Li, Rafael Kong sa im to podarilo hneď na prvý pokus, hoci z vedenia 4:1 zrazu prehrávali 4:9, ale následne previedli sedembodovú víťaznú šnúru.uviedol pre Slovenský stolnotenisový zväz z dejiska Truksa, ktorý ozrejmil aj ďalšie špecifiká SP.Boje v základnej skupine vyvrcholia v utorok, Slováci od 4.00 h SEČ nastúpia proti Egypťanom a od 10.00 h proti favorizovaným Nemcom.