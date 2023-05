Stolný tenis: Slováci zatiaľ uspeli vo všetkých dueloch na MS

dvojhra mužov: Ľubomír PIŠTEJ (SR) - An Džä-hjun (Kór. rep.) 4:1 (-10, 10, 8, 9, 9), Jang WANG (SR) - Daniel Gonzalez (Portoriko) 4:3 (-6, 8, 6, -8, 3, -8, 1)



Durban 20. mája (TASR) - Slovenskí stolní tenisti nespoznali v sobotu na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane trpkosť prehry. Uspeli vo všetkých siedmich súbojoch. V dvojhre postúpili do 2. kola Ľubomír Pištej, Jang Wang, Tatiana Kukuľková i Barbora Balážová.Na Pišteja nestačil An Džä-hjun z Kórejskej republiky, Slovák zvíťazil 4:1 na sety. Wang zdolal Daniela Gonzaleza z Portorika 4:3. V dvojhre žien postúpila ďalej Tatiana Kukuľková, Indku Sutirthu Mucherdžíovú vyradila po tuhom boji 4:3. Balážová zvíťazila nad Španielkou Sofiou-Süan Čangovou 4:3.Pištej proti Kórejčanovi stratil prvý set na desať, no ďalšie štyri sa už skončili v jeho prospech na 10, 8 a dvakrát na 9. V 2. kole bude jeho súper víťaz duelu medzi Švédom Antonom Kallbergom a Fínom Benedekom Oláhom.Wang taktiež neuspel v prvom sete, keď Gonzalez vyhral 11:6. Ďalšie dva sa skončili v jeho prospech, no Portoričan sa nevzdával, dvakrát vyrovnal skóre setov a dotiahol súboj do sedemsetovej bitky. V rozhodujúcom sete však Wang dominoval a protivníkovi dovolil získať jediný bod. V ďalšom súboji na šampionáte ho čaká úspešnejší z dvojice Jaroslav Žmudenko z Ukrajiny a Tomislav Pucar z Chorvátska.Kukuľková prehrala v prvých dvoch setoch hladko na 3 a na 4, no ďalšie dva s tesnou koncovkou dokázala vyhrať 12:10. Vyrovnaný duel pokračoval aj v ďalšom priebehu, rozhodujúci set napokon Slovenka zvládla a uspela v ňom 11:8. Jej ďalšou súperkou bude Maďarka Csilla Dóra Madarászová.Balážová absolvovala so Španielkou sedemsetovú drámu, keď jej súperka dokázala trikrát vyrovnať stav. V rozhodujúcom sete však Slovenka dominovala a vyhrala ho 11:4. Jej ďalšou súperkou bude úspešnejšia z dvojice Debora Vivarelliová z Talianska a Tia Nan Jüan z Francúzska.Pištej s Jakubom Zelinkom dokázali postúpiť do 2. kola vo štvorhre mužov, keď si poradili s ekvádorským duom Alberto Mino, Emiliano Riofrio 3:0 na sety. Barbora Balážová po boku Češky Hany Matelovej uspela tiež. Dvojica vyradila Portoričanky Adrianu a Melanie Diazové 3:1.Aj v miešanej štvorhre Slováci prešli cez 1. kolo. Dvojica Tatiana Kukuľková, Jakub Zelinka zdolala poľský pár Katarzyna Wegrzynová, Samuel Kulczycki 3:1.Tatiana KUKUĽKOVÁ, Jakub ZELINKA (SR) - Katarzyna Wegrzynová, Samuel Kulczycki (Poľ.) 3:1 (9, 8, -5, 5)