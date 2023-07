Stolný tenis: Flóro neuspel vo štvrťfinále v oboch kategóriách

Gliwice 23. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti nepostúpili do súbojov o medaily v individuálnych a deblových súťažiach na stolnotenisových majstrovstvách Európy v poľských Gliwiciach. Najbližšie mal k tomu Damián Flóro, ktorý odohral štvrťfinále v oboch kategóriách.



Rovnako ako v súťaži družstiev, chýbalo slovenským reprezentantom jedno víťazstvo, aby sa predstavili v semifinále. Flóro mohol napodobniť minuloročný úspech Samuela Arpáša, ktorý získal dve medaily. Vo štvrťfinále štvorhry kadetov s Petrom Hodinom z Rakúska ako druhý nasadený pár viedli 2:1 proti Talianom Danilovi Fasovi, Francescovi Trevisanovi, no nakoniec prehrali 2:3. Vo dvojhre nastúpil proti Hodinovi a prehral s ním 1:4.



Do štvrťfinále štvorhry juniorov postúpili Jakub Goldír a Samuel Palušek, ale nestačili na najvyššie nasadený rumunský pár Darius Movileanu, Eduard Ionescu po výsledku 0:3.



Vo dvojhre medzi juniormi skončili medzi tridsaťdvojkou najlepších Samuel Arpáš, Samuel Palušek, Jakub Goldír i Adriana Illášová. V rovnakej fáze súťaži kadetiek aj Emma Molnárová. Samuel Arpáš a Maďar Balázs Lei vo štvorhre juniorov stroskotali v osemfinále na rumunskom páre Iulian Chirita, Teodor Istrate. Do štvrťfinále nepostúpila ani Nela Ondrušová s Marzijje Nurmatovovou z Azerbajdžanu v deblovej súťaži kadetiek.



Flóro nastúpil s Češkou Veronikou Polákovou aj v kadetskom mixe, no v osemfinále podľahli francúzskym protivníkom Sandrovi Cavailleovi a Leane Hochartovej (1:3). Informácie pochádzajú z oficiálnej webstránky Slovenského stolnotenisového zväzu.