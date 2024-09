Stones zachránil bod proti Arsenalu, Arteta hovoril o zázraku

Manchester 23. septembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta hovoril po nedeľnej remíze Arsenalu s Manchestrom City o zázraku. Jeho mužstvo bolo v šlágri 5. kola Premier League len kúsok od prvého víťazstva na Etihade od roku 2015, a to hralo v početnej nevýhode. Úradujúci anglický majster zaznamenal prvú stratu bodov v novom ligovom ročníku.



Skóre otvoril v 9. minúte domáci Erling Haaland a hostia do konca prvého polčasu otočili zásluhou obrancov Riccarda Calafioriho a Gabriela. Ťažký moment pre "kanonierov" prišiel v závere prvého dejstva, keď videl druhú žltú kartu Leandro Trossard. Hostia tak po zmene strán čelili enormnému tlaku, domáci tím ich prestrieľal 28:1 a mal až 87-percentné držanie lopty. O deľbe bodov rozhodol v ôsmej minúte nadstaveného času striedajúci John Stones.



Arteta bol na výkon Arsenalu hrdý. "Je zázrak, že sme na Etihade odohrali v desiatich 56 minút a neprehrali sme. Je neuveriteľné, čo sme dokázali. Do každej jednej akcie hráči dali svoje srdce a dušu, takže trest v samotnom závere ich zdeptal. Ale vedia, že dnes urobili ďalší veľký krok ako tím a jednotlivci," zhodnotil bývalý asistent svojho náprotivka Pepa Guardiolu. Arsenal by šiel v prípade výhry na prvé miesto tabuľky, momentálne je štvrtý o dva body za City a bod za Liverpoolom s Aston Villou.



Leví podiel na konečnom skóre mal brankár hostí David Raya, ktorý čelil 11 strelám. "Raya predviedol tri alebo štyri veľmi dôležité zákroky a lopta tam nespadla. Na konci tam však bol John," uviedol Guardiola a na adresu svojich zverencov dodal: "Boli sme jednoducho skvelí a bola to len otázka trpezlivosti, talentu a šťastia. Taktiku Arsenalu sme museli zvládnuť a aj sme to urobili. Viedli sme si naozaj dobre."



Nórsky kanonier Haaland strelil v 105. zápase za "Citizens" jubilejný 100. gól. V piatich stretnutiach tejto sezóny najvyššej anglickej súťaže sa trafil už desaťkrát, z toho dvakrát zaznamenal hetrik. "Tréner chcel, aby som hral bližšie k Erlingovi a dostal do vyššej pozície, aby sme v prípade krížnych prihrávok začali vyhrávať viac vzdušných duelov. V priebehu rokov sme sa ako tím naučili držať spolu, bez ohľadu na to, kto hrá," povedal Stones podľa AP.



Manchester City zároveň prišiel o jedného z kľúčových hráčov Rodriho, ktorý musel striedať po 20 minútach hry. Rozsah jeho zranenia dosiaľ nebol známy. "Ešte neviem, zatiaľ som sa nerozprával s lekármi. Rodri je silný muž a ak išiel dole z trávnika, niečo musel cítiť. Inak by tam zostal," konštatoval Guardiola. Španielskemu koučovi už v strede poľa chýbal Kevin De Bruyne, ktorý sa poranil v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Interu Miláno (0:0).