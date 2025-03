Stopér Kóša je späť v tíme dvadsaťjednotky. Cítim sa dobre, hovorí

Šamorín 18. marca (TASR) - Popri štyroch úplných nováčikoch sa do kádra reprezentácie do 21 rokov pred blížiacimi sa dvoma prípravnými zápasmi v Trnave proti Nemecku a Francúzsku vrátili aj hráči, ktorí vynechali predchádzajúce reprezentačné akcie. Medzi takýchto hráčov patrí stopér Sebastian Kóša, ktorý absentoval v kádri v novembri pre zranenie a Adam Gaži, ktorý v drese dvadsaťjednotky nastúpil naposledy presne pred rokom.



Kóša bol súčasťou aj kádra reprezentačného áčka na vlaňajšom európskom šampionáte a patrí medzi kľúčových hráčov reprezentačného výberu do 21 rokov. "Môžem povedať, že sa už konečne cítim dobre po dlhej vynútenej pauze. Fyzicky sa cítim pripravený a uvidíme, ako to ‚vystrelí‘," povedal Kóša podľa oficiálnej stránky Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Odchovanec nitrianskeho futbalu pôsobí v Reale Zaragoza, kam zamieril v auguste 2024. Nateraz však ešte po svojom zranení nenaskočil do žiadneho zápasu, hoci uplynulé stretnutia už strávil na lavičke náhradníkov pripravený zapojiť sa do duelov. "V posledných týždňoch to bolo hlavne o tom, aby som ostal zdravý a neunáhlil svoj návrat. S klubom sme k tomu preto pristúpili opatrnejšie s postupnou záťažou. Posledné zhruba dva týždne sa však cítim už veľmi dobre a čakám opäť na svoju príležitosť," prezradil Kóša.



Ešte dlhšie sa v drese reprezentačnej dvadsaťjednotky neobjavil Adam Gaži. Naposledy bol súčasťou kádra Jaroslava Kentoša počas minuloročnej marcovej asociačnej prestávky. "Som veľmi rád, že tu opäť môžem byť. Pokúsim sa v reprezentácii nadviazať na dobré výkony v klube a odvďačiť sa výkonmi za nomináciu. Rátajú so mnou na krídlo. Nerobí mi však problém hrať ani na kraji obrany," uviedol 22-ročný hráč MFK Skalica podľa futbalsfz.sk.