Storer zvíťazil v 10. etape Vuelty, Eiking sa obliekol do červeného

výsledky 10. etapy (Roquetas de Mar – Rincon de la Victoria, 189 km):



1. Michael Storer (Aus./DSM) 4:09:21 h

2. Mauri Vansevenant (Belg./Deceuninck-QuickStep)

3. Clement Champoussin (Fr./AG2R Citroen)

4. Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers)

5. Odd Christian Eiking (Nór./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) všetci +22 s

6. Jhonatan Narvaez Prado (Ekv./Ineos Grenadiers)

7. Nicholas Schultz (Aus./BikeExchange)

8. Geoffrey Bouchard (Fr./AG2R Citroen)

9. Lilian Calmejane (Fr./AG2R Citroen)

10. Kenny Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) všetci +51

celkové poradie:



1. Eiking 38:37:46 h,

2. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +58 s

3. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +2:17

4. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:45

5. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +3:38

6. Jack Haig (Aus./Bahrain-Victorious) +3:59

7. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +4:46

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +4:57

9. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +5:01

10. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +5:42

Rincon de la Victoria 24. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Michael Storer z tímu DSM triumfoval v utorňajšej 10. etape španielskej Vuelty. Po 189 kilometroch z Roquetas de Mar prišiel do cieľa v Rincon de la Victoria o 22 sekúnd pred druhým Belgičanom Maurim Vansevenantom (Deceuninck-QuickStep) a tretím Francúzom Clementom Champoussinom (AG2R Citroen). V skupine prenasledovateľov na piatej priečke finišoval Dán Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia.Po dni voľna sa rozhodovalo na kopci Puerto de Almachar (10,6 km, 5,0%), na vrchole stúpania si Storer vypracoval 35-sekundový náskok. Dvadsaťštyriročný Austrálčan dosiahol druhý úspech na podujatí, radoval sa už v 7. etape.povedal Storer pre portál cyclingnews.com.V úniku bojoval aj Eiking a využil to na zisk červeného dresu. Jeho doterajší nositeľ Primož Roglič zo Slovinska (Jumbo-Visma) zaútočil z pelotónu v strmom kopci. Odpútal sa od najväčších rivalov v celkovej klasifikácii a na "plný plyn" išiel aj v klesaní, no to sa mu vypomstilo a po tvrdom páde do štrku ho dostihli Enric Mas, Miguel Angel Lopez a Jack Haig. Stratili však Egan Bernal a Adam Yates. Eiking vedie o 58 sekúnd pred Francúzom Guillaumeom Martinom z Cofidisom, Roglič figuruje na tretej pozícii s odstupom 2:17 min.uviedol Slovinec v prvej reakcii.