Stosurová po Australian Open ukončí kariéru

Melbourne 15. januára (TASR) - Tenisová veteránka Samantha Stosurová plánuje po Australian Open ukončiť aktívnu hráčsku kariéru. Víťazka US Open z roku 2011 zverejnila svoje rozhodnutie krátko pred štartom úvodného grandslamového turnaja sezóny.



Tridsaťosemročná Austrálčanka je bývalá svetová jednotka vo štvorhre, na čele rebríčka WTA bola nepretržite dlhých 61 týždňov. V singlovom rebríčku bola najvyššie na štvrtom mieste. Okrem triumfu na US Open, čo považuje za vrchol svojej kariéry, získala počas 23 rokov na okruhu WTA aj ďalších sedem titulov vo štvorhre. Stosurová sa chystá na svoj 21. Australian Open.



"Triumfom vo Flushing Meadow sa mi splnil sen, to je moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Mám to šťastie, že mám toľko krásnych spomienok na šport, víťazstvá, prehry, cestovanie, na situácie z i mimo kurtov," citovala Stosurovú agentúra AFP.