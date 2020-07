Stovky fanúšikov Leverkusenu vyprevadili mužstvo na finále pohára

Leverkusen 3. júla (TASR) - Fanúšikovia futbalistov Bayeru Leverkusen obsadili štadión BayArena, aby sa so svojím mužstvom rozlúčili pred cestou do Berlína na finále Nemeckého pohára. Tímový autobus pred cestou na letisko vyprevadili chorálmi a svetlicami.



"Bolo to nezvyčajné, priaznivci nám chceli ukázať, že stoja za nami, aj keď sa nemôžu na zápase zúčastniť. Bolo ich niekoľko stoviek či tisícov, bolo to milé a potešilo nás to," citovala agentúra DPA kapitána Bayeru Larsa Bendera.



Leverkusen sa predstaví vo finále domáceho pohára po jedenástich rokoch, o prvú trofej od roku 1993 zabojuje proti majstrovi bundesligy Bayernu Mníchov. Finálový zápas je na programe v sobotu od 20.00 h na Olympijskom štadióne v nemeckej metropole.