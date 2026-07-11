< sekcia Šport
Stovky Peruáncov nesú meno Haalanda
Peruánsky národný register Reniec zverejnil na sociálnych sieťach, že 468 Peruáncov sa volá Haaland.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lima 11. júla (TASR) - Futbalová vášeň nepozná hranice. Peruánsky národný register obyvateľov oznámil, že až 563 ľudí v Peru nesie meno podľa nórskeho útočníka Erlinga Haalanda.
Nórsko nastúpi v sobotu o 23.00 h SELČ v Miami na svoj historicky prvý štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta proti Anglicku. Haaland už na turnaji strelil sedem gólov a ďalší výrazný výkon by mohol mať ohlas nielen na futbalových trávnikoch.
Peruánsky národný register Reniec zverejnil na sociálnych sieťach, že 468 Peruáncov sa volá Haaland, 91 ľudí nesie meno Erling Haaland a štyria majú celé meno kanoniera Manchestru City Erling Braut Haaland.
„Haaland je tiež Peruánec,“ uviedol podľa agentúry DPA register v príspevku, ku ktorému pripojil obrázok vytvorený umelou inteligenciou zobrazujúci Haalanda v tradičnom peruánskom klobúku s plyšovou lamou v rukách. Peru sa na majstrovstvá sveta nekvalifikovalo.
Nórsko nastúpi v sobotu o 23.00 h SELČ v Miami na svoj historicky prvý štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta proti Anglicku. Haaland už na turnaji strelil sedem gólov a ďalší výrazný výkon by mohol mať ohlas nielen na futbalových trávnikoch.
Peruánsky národný register Reniec zverejnil na sociálnych sieťach, že 468 Peruáncov sa volá Haaland, 91 ľudí nesie meno Erling Haaland a štyria majú celé meno kanoniera Manchestru City Erling Braut Haaland.
„Haaland je tiež Peruánec,“ uviedol podľa agentúry DPA register v príspevku, ku ktorému pripojil obrázok vytvorený umelou inteligenciou zobrazujúci Haalanda v tradičnom peruánskom klobúku s plyšovou lamou v rukách. Peru sa na majstrovstvá sveta nekvalifikovalo.