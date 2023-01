Strachová obdivuje Shiffrinovú, Vlhovú vníma ako veľkého dríča

Špindlerov Mlyn 28. januára (TASR) - Bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová štartovala na troch zimných olympijských hrách, vo Vancouveri 2010 oslavovala bronz v slalome. Ďalšie štyri medaily získala na majstrovstvách sveta ešte pod svojím dievčenských menom Záhrobská. V súčasnosti sa venuje svojej klinike a lyže jej až tak nechýbajú.



"Na lyžiach som pomerne málo, ale s dcérou, ktorá bude mať onedlho päť rokov, práve začíname. Venujem sa viac svojej klinike, kde sa venujeme terapii a pohybu a funkčnej medicíne. Pomáhame obyčajným ľuďom od bolesti či na tele, alebo na duši. A spolukomentujem pre českú televíziu, ale väčšinou zo štúdia z Prahy," uviedla pre TASR.



Tento víkend však zavítala do Špindlerovho Mlyna, kde si nenechala ujsť predstavenie elitných slalomárok. Medzi nimi aj Slovenku Petru Vlhovú. "Ja som ju vždy vnímala ako veľkú profesionálku. Pamätám si, že vletela do seriálu Svetového pohára ako blesk z jasného neba. Vždy to bol veľký ´dríč´ a dbala na každý detail. Nikoho neprekvapuje, čo všetko dosiahla a prečo sa pohybuje medzi top lyžiarkami sveta."



Veľký rešpekt však vyjadrila líderke SP Mikaele Shiffrinovej, ktorá sa môže v českom stredisku dotiahnuť na Švéda Ingemara Stenmarka, absolútneho rekordéra v počte triumfov (86): "Samozrejme, že muži a ženy sa nedajú porovnávať v žiadnom športe. Medzi mužmi má v súčasnej dobe našliapnuté k mnohým triumfom asi len Marco Odermatt, ale Mikaela je výnimočná. To je niečo neuveriteľné a najmä sa treba pozrieť na jej čísla. Viac ako počet víťazstiev mi príde neuveriteľnejšie to, že z jej celkového počtu štartov bola snáď v každých druhých pretekoch na stupňoch víťazov. To je neuveriteľné číslo. Dokazuje tým neuveriteľnú stabilitu výkonov. Lindsey Vonnová potrebovala na svojich 82 triumfov dvakrát toľko štartov a práve toto mi príde ešte viac zaujímavejšie ako samotný počet víťazstiev. A najmä si myslím, že Mikaela má pred sebou ešte veľa sezón a nemá ešte v pláne končiť. A preto sa ešte máme na čo tešiť."



Na Američanke fascinuje Strachovú aj jej všestrannosť: "Neviem, koľkým pretekárkam sa podarilo zvíťaziť vo všetkých disciplínach. Ja si spomínam na Janicu Kosteličovú či Anju Pärsonovú, ktoré boli neuveriteľne všestranné a dokázali sa v každej disciplíne postaviť na stupne víťazov. Toto robí Mikaelu ešte výnimočnejšou."



V uplynulej sezóne bola Vlhová v slalome dominantná, teraz patrí táto disciplína jej rivalke. A to je podľa bývalej českej lyžiarky dobre: "Divácky je to zaujímavejšie, keď sa strieda poradie. Dievčatá sa tým aj motivujú. Lyžovanie je o najmä o jemnej motorike, vyladení formy, materiálu, psychickej formy. A nie vždy sa to podarí zladiť tak, aby sa každé preteky vyhrali. Dievčatá ukazujú, že na to má každá a potom to je o detailoch a kto sa ako vyrovná s tlakom."



Vlhová počas sezóny niekoľkokrát zdôraznila, že sa špička vyrovnala. Strachová však pre TASR uviedla, že je to tak už niekoľko rokov. "Nepovedala by som, že to je vyrovnanejšie. Vždy bolo asi päť lyžiarok, ktoré dokázali víťaziť. Áno, boli obdobia, keď Shiffrinová dominovala a vyhrávala každé preteky o sekundu a viac, ale za ňou to bolo od druhého do piateho miesta veľmi vyrovnané. Ale dievčatá z prvej sedmičky sú na tom rovnako a každá z nich môže zvíťaziť. Potom už je menší odskok a tieto pretekárky už technicky nie sú na tom tak dobre. Za mojich čias to bolo viac vyrovnanejšie, tam to bolo o 15-tich až 20-tich lyžiarkach."



Dvadsaťsedemročná Slovenka si ako prioritný cieľ zvolila v tejto sezóne úspech na MS, ktoré sa budúci týždeň začnú vo francúzskych strediskách Courchevel a Meribel. Podľa Strachovej je však ťažké načasovať formu na konkrétne podujatie: "Športovec to dokáže, ale v lyžovaní je to zložité. Sezóna je dlhá, nemôžete napríklad vynechať veľa pretekov vo Svetovom pohári, aby ste sa pripravovali na MS. V iných športoch sa to dá. Ale vyladiť formu smerom k MS v lyžovaní je ťažké. A nielen vzhľadom k náročnému programu a i častému cestovaniu."