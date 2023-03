Straka by sa mal stať novým trénerom AS Trenčín

Trenčín 26. marca (TASR) - František Straka by sa mal stať novým trénerom futbalistov AS Trenčín. Na lavičke predposledného tímu Fortuna ligy nahradí Mariána Zimena, informovala o tom RTVS vo svojom nedeľnom večernom športovom spravodajstve. Český kouč by mal v pondelok viesť úvodný tréning.



Straka v minulosti pôsobil ako kouč Slovana Bratislava a MFK Ružomberok. Trenčínu má pomôcť v záchranárskych prácach. AS získal v uplynulých desiatich zápasoch iba dva body a v tabuľke skupiny o udržanie je na piatom mieste o 12 bodov pred posledným Liptovským Mikulášom.