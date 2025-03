Straka chce zlepšiť psychickú kondíciu B. Bystrice

Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice zaknihovali v sobotu už desiatu ligovú prehru v rade a zostávajú na poslednej priečke tabuľky Niké ligy. Trénerskú premiéru mal pritom na lavičke Čech František Straka, špecialista na záchranárske práce však s novým tímom nebodoval. Bystričania prehrali doma s Trenčínom 2:3 napriek tomu, že po polčase viedli 2:0.



Hráči Dukly už po niekoľkýkrát nezvládli záver duelu. Tri góly inkasovali v posledných vyše dvadsiatich minútach riadneho hracieho času. „Ja som pri mužstve 14 dní a tím poznáte najviac v kritických situáciách. Ten nezvládnutý záver duelu nie je len otázka fyzickej, ale taktiež psychickej kondície. Ak totiž tím vedie 2:0, tak má byť dominantný. My sme zbytočne začali hrať to, čo sme hrať nemali. Budeme pracovať na tom, aby sme aj túto stránku zlepšili. Ak sa to podarí, tak budeme bodovať,“ netajil Straka.



Bystričania nastúpili na duel tretieho kola nadstavby o udržanie sa v najvyššej súťaži bez vykartovaného desaťgólového kanoniera Rymarenka a zraneného kapitána Willwébera. Pásku i stopérsky post po ňom prevzal Marek Hlinka. Aj on iba po zápase ťažko hľadal slová: „Nechápem, čo sa stalo. Absolútne neviem, čo sme v druhom polčase predviedli, pretože prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Boli sme nebezpeční dopredu. Druhý polčas asi naša klasika, úplne sme odišli, neboli sme vôbec nebezpeční a už sa to na nás valilo, jeden center za druhým. Nemôžeme dopustiť, aby nás takýto druhý polčas položil do kolien a dá sa povedať, že vyhratý zápas prehráme. V druhom polčase nám hostia viac prečíslovali kraje, išlo z tade viac centrov. Presadzovali sa tam jeden na jedného či dvaja na jedného a tých centrov tam lietalo veľa. Nie každý center sa podarí odvrátiť, čo, bohužiaľ, tak dopadlo.“



Bystričania nemajú veľa času premýšľať o desiatej ligovej prehre v rade. Už v utorok ich čaká prvý semifinálový pohárový zápas v Ružomberku a po ňom ďalší ligový duel v nedeľu rovnako v Ružomberku, ktorý je predposledný v tabuľke najvyššej súťaže s náskokom už šiestich bodov. „Má to svoju výhodu, že hráči nebudú môcť dlho premýšľať, čo sa stalo. V Ružomberku sa chceme prezentovať tak ako v prvom polčase z duelu s Trenčínom. Hlavné krédo je, aby sme zachránili ligu. Urobím pre to maximum. Takže v utorok dostanú priestor hráči z lavičky, aby hrali, ale chceme tam podať dobrý pohárový výkon. Pre mňa je smerodajný ligový zápas v Ružomberku v nedeľu, kde chceme napraviť to, čo sme spackali v druhom polčase duelu s Trenčínom,“ podotkol na tlačovej konferencii tréner Straka.



Trenčania dokázali vyhrať v Banskej Bystrici po dlhých desiatich rokoch. Zároveň zvíťazili prvýkrát v sezóne na ihrisku súpera. Postaral sa o to rozhodujúcim víťazným gólom v 88. minúte Artur Gajdoš exportnou strelou z priameho kopu z asi 25 metrov. „Dohadovali sme sa s Kubom Holúbekom, že kto to zoberie na ten priamy kop. Nakoniec som povedal, že si verím, trénujem to, takže som rád, že to tak padlo a môžeme teraz oslavovať,“ povedal Gajdoš.



Gajdoš prišiel v januári do Trenčína na hosťovanie zo Slovana Bratislava. Za svoj nový klub strelil prvý a veľmi dôležitý gól. Tím spod hradu Matúša Čáka sa ním odpútal na rozdiel deviatich bodov od poslednej Banskej Bystrice. Duel pod Urpínom však nebol jednoznačný, čo 21-ročný ofenzívny stredopoliar potvrdil: „Všetci sme cítili, že v prvom polčase tam nebola energia, všetci sme hrali pomaly a súper vlastne z dvoch šancí či pološancí dal dva góly. My sme boli bezzubí vpredu, ale v druhom polčase sa to úplne otočilo, nastúpili sme s oveľa väčšou energiou a povedal by som, že sme aj zaslúžene vyhrali. Najdôležitejšie je, že sme odskočili poslednej Bystrici na deväť bodov. Som teda rád, že sme aj negatívnu desaťročnú bilanciu prehier pod Urpínom konečne ukončili, bolo to hrozné.“