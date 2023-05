Trenčín 22. mája (TASR) - Český futbalový tréner František Straka nebude pokračovať na lavičke AS Trenčín. Fortunaligový klub s ním nepredĺži spoluprácu. Na svojom webe uviedol, že "sa rozhodol vybrať iným smerom".



Straka pomohol zachrániť AS v najvyššej súťaži. Šesťdesiatštyriročný kouč sa ujal kormidla po 2. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy, v nasledujúcich ôsmich zápasoch získali Trenčania 14 z 24 možných bodov a už kolo pred koncom súťaže mali istotu zotrvania vo FL. Napriek tomu nebude Straka viesť v ďalšej sezóne mužstvo.



"Po rokovaní vedenia klubu, na základe už dlhšie rozpracovanej analýzy a zhodnotení situácie, zástupcovia klubu poďakovali trénerovi za odvedenú prácu. Spolupráca s trénerom bola na základe splnenia jediného relevantného cieľa úspešná. Františkovi Strakovi sa chceme úprimne poďakovať, že prijal ponuku, naplno pracoval pre náš klub a významnou mierou pomohol k záchrane v tohtoročnej sezóne Fortuna ligy. Klub sa rozhodol v budúcnosti vybrať iným smerom, čo si obe strany vysvetlili. Tréner František Straka vstúpil síce na krátko, ale výrazne do histórie trenčianskeho futbalu. Na Štadióne Sihoť bude mať dvere vždy otvorené," citoval web AS hovorcu klubu Martina Galajdu.